Будучи автором, получаю от некоторых критиков предостережения об опасности писать в формате независимого эксперта. Часто свои суждениях строю на наблюдениях и фактах. Я отражаю факты. И игнорировать их не могу. Факты — это и есть независимость. При этом необходимо признать, что у некоторых авторов есть установки и ожидания. Всё мои статьи больше о Западе. Эти факты черпаю из западных СМИ.





Вижу, как у многих авторов есть позитивное или негативное отношение к чему-то. У меня нет. Я не то, не другое. Я выбираю не позитив, не негатив, а объективное. В этом есть риск. Оппозиционные патриоты Запада не опасны своей дурной одержимостью, их можно легко поставить на место. Объективное сильнее. Нужно знать историю и истоки того почему Россия и мир пришли к обострению.





Мы должны выживать и поэтому бессознательно сваливаемся в разные психологические и духовные защиты. А эти защиты нужно хотя бы осознавать. Понимать, что это защиты. Но не в них решение наших проблем.

Некоторые авторы считают, что уже всё выстроилось, скоро начнется жатва, дескать, Запад и мир против России. Так говорят авторы-садомазохисты, которые строят эстетику на конце и крушении России. Это продукт ожидания и установок. Реальность за Горизонтом, и мы её не видели. Авторам необходимо делать попытки взглянуть за Горизонт.

Жатвы ни у кого не будет. Победы ни у кого не будет. В эпоху постмодернизма это невозможно. Это эпоха катастрофы. У многих авторов близорукие классические и линейные взгляды. Нужно подтягивать философско-постмодернистскую эрудицию. Это эпоха катастрофы. Осознание этого - ключ к спасению.

А многие я смотрю оптимисты. Слово "жатва" и "урожай" — это надежды и оптимизм какой-то стороны. Нужно жить с установкой, что победителей не будет. Хорошая семья именно так живёт. Либо разрушается и исчезает. Когда нет семьи - нет победителей. Мир должен стать единой семьёй без всяческих Гегемонов.





Вот они переломные пункты, начиная с которых, на мой взгляд, начинается новый политический и экономический тренд:

1. Выход более полутора тысяч боевиков изподземелий «Азовстали» исдача ихвплен. Это значит южные территории Украины будут надолго под контролем российских войск. Мой земляк, вице-премьер Марат Хуснуллин, который ездил в Запорожье и Херсон подтвердил это своими установками на восстановление территории и на будущие прибыли от продажи электричества Запорожской атомной станции, а также начали выдавать в рублях пенсии и бюджетные деньги.

2. Эрдоган заявил, что Анкара неспособна отказаться от поставок природного газа из России. И вообще, Турция - самостоятельный игрок, хотя и член НАТО.

3. Венгрия блокировали 6-й энергетический пакет санкций, включающий полную блокаду поставок нефти изРоссии.

4. Болтовня и брюзжание европейских бюрократов об энергоракете санкций, об оперативных возобновляемых альтернативных источниках энергии. Но Германия и другие и страны Европы стали платить за газ рублями.

5. Пошли расконсервация запасов энергии в Польше, Великобритании. Это означает, что значительная часть энергетических проблем ивКитае, ивЕвропе будет решаться углем.

6. Госсекретарь СШАЭнтони Блинкенотрицает, что введение антироссийских санкций— причина кризиса намировом продовольственном рынке. «Страны должны добиваться отРоссии создания коридоров для экспорта продовольствия с Украины»,— заявил. Европа заговорила о голоде.

7. Порадовали обсуждения британскими изданиями высказываний израильского политика Якова Кедми о том, что в случае военного конфликта Россия могла бы, применив точечно определенные виды оружия, «отправить Британию в каменный век». На что британцы отвечают так: «Но счет за электричество все равно будет 200 фунтов», «Передайте русским, пусть не тратят бомбы, наши тори с брекситёрами нас уже туда отправили» или «И бомбить не надо, скоро тори перенесут нас к королеве Виктории, заставят жить в палатках, работать на четырех работах и питаться вареными благотворительными бобами».

8. Рекордное падение курса доллара.





Заметим, что истинная информация об экономических показателях в России отсутствует.

1. С некоторых пор российские ведомства не предоставляют экономическую статистику и информацию. Например, нет информации о динамике добычи нефтяного сырья помесячно с нарастающим итогом в разрезе добывающих компаний. Также нет информации о добыче нефтяного сырья по производителям.

2. Нет информации о поставках нефтяного сырья на внутренний рынок, об экспорте его же в дальнее зарубежье.

3. Нет информации об экспорте нефти в зарубежье (минуя систему «Транснефти»), а также отгрузке автомобильного бензина с НПЗ и ГПЗ России на внутренний рынок.

4. Нет точной информации о том, сколько и кому РФ продала нефти. Об этом можно судить лишь по косвенным признакам типа сообщений трейдеров и данных статистических ведомств иных стран.





Истинная экономическая информация о России — это индикатор эффективности бандитских санкций США. США не должны знать того, что творят. Такая изоляция от информации не позволяет эффективно влиять на российскую экономическую систему.

С другой стороны, это, по-видимому, связано, с тем чтобы эта информация не вызывала тревожных настроений и состояний. После ограничения воздействия соцсетей, россияне успокоились. Этот факт. Такова психотерапия изоляцией от тревожной информации.

Очевидно, что рано или поздно, информация об экономическом положении России может начать проявляться не из официальных источников. Они могут начать проявляться, благодаря социально-экономическим событиям.

При этом нужно помнить, что если информации нет, тонельзя нормально планировать бизнес на всех уровнях: госкорпорациям или иным госструктурам.





Поэтому активно-деловые россияне успокаиваются, но, по-видимому, более мудрые из них на всякий случай ожидают худшего. Как говорится надейся на лучшее, готовься к худшему! А надежда за счёт изоляции от информации долгой быть не может.





И все-таки, в конце статьи хотелось бы привести более обнадёживающую информацию.





Очевидно, что уже есть крупные российские фирмы, которые официально регулярно покупают на бирже доллары и на них по перечислению закупают для россиян что-то за рубежом. Казалось бы, согласно санкциям этого не должно быть. Видимо остался какой-то узкий сектор, но именно в этом перспективы и спасение экономики России. И этот сектор будет расширяться.

А вот неофициально через своих агентов фирмы уже делают дела и отрабатывают нелегальную логистику привоза товаров. И это прекрасный ответ на бандитские санкции США.

Селлеры этим уже занимаются и их обороты гигантские. У них уже мощные точки в магазинах. Речь идёт о валютном перечислении за рубеж. Они покупают валюту на нелегальном рынке. Хотя есть, видимо, крупные фирмы, которые напрямую могут перечислять валюту с биржи за рубеж, хотя и не могут её обналичивать. Поэтому не спроста недавно разрешили перечисление за рубеж выше 50 тысяч долларов и это видимо связано с селлерами. А это и есть первый ключевой положительный экономический и реальный фактор изменений экономики России, на котором можно строить перспективы того, что грядёт.





До этого была пауза неопределённости. Именно в этом будет главная причина отсутствия ожидаемой Западом безработицы в России.

Селлеры будут обеспечивать импортные комплектующие через свою логистику. Крупные производящие предприятия России видимо в секторе своих импортных составляющих станут селлерскими. Это и есть главный наметившийся позитивный экономический тренд России.

Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин