Самое вакцинированное государство в мире ужесточает ограничения

Сейшельские острова на сегодня являются самым вакцинированным от ковида государством в мире: 62% здешнего взрослого населения уже полностью привиты (использовались вакцины Астразенека и китайский Синофарм), почти 70% привиты хотя бы одной дозой. Тем не менее заболеваемость ковидом здесь бьёт рекорды, и Сейшелы вводят карантинные меры: вновь закрывают школы, спортивные учреждения, не отменяют комендантский час. Считается непонятным, что вызвало такой всплеск заболеваемости.

Ранее массовая вакцинация и всплеск заболеваемости также совпали в Чили, Уругвае и некоторых других странах.

Власти Сейшел объясняют вспышку тем, что люди расслабились, перестали соблюдать ограничения.