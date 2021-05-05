Самое вакцинированное государство в мире ужесточает ограничения
- 05.05.2021, 22:05,
- Новости
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Сейшельские острова на сегодня являются самым вакцинированным
от ковида государством в мире: 62% здешнего взрослого населения уже полностью привиты (использовались вакцины Астразенека и китайский Синофарм), почти 70% привиты хотя бы одной дозой. Тем не менее заболеваемость ковидом здесь бьёт рекорды, и Сейшелы вводят карантинные меры: вновь закрывают школы, спортивные учреждения, не отменяют комендантский час. Считается непонятным, что вызвало такой всплеск заболеваемости.
Ранее массовая вакцинация и всплеск заболеваемости также совпали в Чили, Уругвае и некоторых других странах.
Власти Сейшел объясняют вспышку тем, что люди расслабились, перестали соблюдать ограничения.