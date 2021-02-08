 

Число американцев, переезжающих из-за ковида и из-за борьбы с ним, почти одинаково

По данным опроса Исследовательского центра Пью (Вашингтон), в конце осени число американцев, покидающих прежнее место жительства из страха перед ковидом, было почти одинаково с числом тех, кто переезжает в другие места из-за усталости от ковидорегуляций (14% и 12% соответственно). Ещё в июне американцев, переезжающих из страха перед ковидом, было 28% (вопрос о ковидорегуляциях тогда не задавался). Больше всего американцев говорят, что они переезжают по финансовым причинам, и это число с лета выросло на 15% (с 18% до 33%).
 
На сегодняшний день маски обязательны в 36 штатах США, губернаторы вводят ограничения в основном по своему усмотрению, например, сейчас все ковидные ограничения отменяет Айова, где заболеваемость после ноября идёт на спад, при том что вакцинация там едва началась.  
В то же время президент Байден издал указы о том, что маски обязательны повсюду на территории федеральной собственности, а также в национальных парках США, если есть затруднения для соблюдения физической дистанции. 
 
И в Европе, и в США растёт число тех, кто считает, что ковид оказывает значительное влияние на их жизнь, в особенности заметен этот рост во Франции: с 46% в июне до 67% в декабре прошлого года. Здесь и больше всего пессимистов, не верящих в способность правительства взять ситуацию под контроль: 39%. И во Франции же 75% граждан выступают против принудительной вакцинации (для сравнения: в Германии -- 62%, а в Британии всего 34%). 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 60% американцев и только 30% россиян готовы прививаться от ковида
» Переболевших ковидом в Нью-Йорке в шесть раз больше, чем предполагалось
» Демократы и республиканцы озабочены масками очень по-разному
» Чем ближе вакцина, тем меньше американцы желают вакцинироваться
» 64% россиян не желают прививаться от ковида: за лето их число выросло
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как языковой вопрос раздробил Молдавию. Впереди новые расколы?

Как языковой вопрос раздробил Молдавию. Впереди новые расколы?

Как белорусов видят на Западе?

Как белорусов видят на Западе?

Русский космизм и местечковое еврейство. Махатмы.

Русский космизм и местечковое еврейство. Махатмы.

Согласие с Дерипаской

Согласие с Дерипаской

«Почему мой профессор не чёрный?»: BLM закрывает науку

«Почему мой профессор не чёрный?»: BLM закрывает науку

Как полонизировали западную окраину Белой Руси в межвоенный период

Как полонизировали западную окраину Белой Руси в межвоенный период

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Число американцев, переезжающих из-за ковида и из-за борьбы с ним, почти одинаково

  • 00:13
  • 196

Чёрные, женщины, геи и лесбиянки: кто приобретёт влияние при Байдене

  • 23:46
  • 194

До 750 000 британских пенсионеров отказались платить "Би-Би-Си"

  • 23:24
  • 236

Байден поздравил Сербию и предложил признать Косово "ради европейской интеграции"

  • 21:17
  • 242
Как языковой вопрос раздробил Молдавию. Впереди новые расколы?

Как языковой вопрос раздробил Молдавию. Впереди новые расколы?

Утечка из британского Министерства обороны вскрыла плачевное состояние армии

  • 21:04
  • 613
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru