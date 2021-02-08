Число американцев, переезжающих из-за ковида и из-за борьбы с ним, почти одинаково

По данным опроса
Исследовательского центра Пью (Вашингтон), в конце осени число американцев, покидающих прежнее место жительства из страха перед ковидом, было почти одинаково с числом тех, кто переезжает в другие места из-за усталости от ковидорегуляций (14% и 12% соответственно). Ещё в июне американцев, переезжающих из страха перед ковидом, было 28% (вопрос о ковидорегуляциях тогда не задавался). Больше всего американцев говорят, что они переезжают по финансовым причинам, и это число с лета выросло на 15% (с 18% до 33%).
На сегодняшний день маски обязательны в 36 штатах
США, губернаторы вводят ограничения в основном по своему усмотрению, например, сейчас все ковидные ограничения отменяет Айова, где заболеваемость после ноября идёт на спад, при том что вакцинация там едва началась.
В то же время президент Байден издал указы
о том, что маски обязательны повсюду на территории федеральной собственности, а также в национальных парках США, если есть затруднения для соблюдения физической дистанции.
И в Европе, и в США растёт число тех
, кто считает, что ковид оказывает значительное влияние на их жизнь, в особенности заметен этот рост во Франции: с 46% в июне до 67% в декабре прошлого года. Здесь и больше всего пессимистов, не верящих в способность правительства взять ситуацию под контроль: 39%. И во Франции же 75% граждан выступают против принудительной вакцинации (для сравнения: в Германии -- 62%, а в Британии всего 34%).