Число заразившихся ковидом в США растёт, несмотря на вакцинацию

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчёты на основе сведений федеральных и местных властей, за последнюю неделю в стране в США фиксировалось более 67 тыс. новых заражений в сутки, что почти на 25% превышает аналогичный показатель месячной давности.

Рост числа заболевших -- в среднем на 10% ежедневно -- отмечен как минимум в 21 штате. Наихудшая ситуация складывается в штате Мичиган, где наблюдается один из самых высоких на территории США рост заболеваемости ковидом, и при этом Мичиган -- один из закрытых штатов, следующий предписаниям по локдауну и маскам.