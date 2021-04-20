 

Число заразившихся ковидом в США растёт, несмотря на вакцинацию

 

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчёты на основе сведений федеральных и местных властей, за последнюю неделю в стране в США фиксировалось более 67 тыс. новых заражений в сутки, что почти на 25% превышает аналогичный показатель месячной давности.

Рост числа заболевших -- в среднем на 10% ежедневно -- отмечен как минимум в 21 штате. Наихудшая ситуация складывается в штате Мичиган, где наблюдается один из самых высоких на территории США рост заболеваемости ковидом, и при этом Мичиган -- один из закрытых штатов, следующий предписаниям по локдауну и маскам.

 
Другая страна, где вакцинация от ковида не помогает уменьшить заболеваемость, -- Чили. Эта страна также находится жёстком локдауне, 26% населения полностью вакцинированы, но число заражений растёт, как и число тяжёлых случаев. 
 
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