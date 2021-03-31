В Брюсселе суд обязал бельгийское правительство отменить карантинные ограничения

Согласно решению суда, отмене подлежат все без исключения жёсткие карантинные ограничения, введённые в стране с 28 октября и в ходе последующих ужесточений карантина.

Иск к правительству Бельгии был подан гражданской организацией "Лига за права человека" 12 марта. Они утверждают, что карантинные меры против пандемии коронавируса противоречат Конституции страны.

В настоящий момент в стране закрыты все школы и детские сады, рестораны, бары, магазины "непервостепенной важности" (одежда и обувь, игрушки, косметические товары, электроника и другие), все развлекательные, культурные и большая часть спортивных учреждений. Масочный режим и правила социального дистанцирования обязательны повсеместно, как в помещениях, так и на улице. По всей стране действует комендантский час с 00:00 до 05:00, в столице - с 22:00 до 06:00.

Несмотря на эти жёсткие и продолжительные меры или благодаря им, с начала марта количество новых случаев, число госпитализаций и количество летальных исходов в Бельгии постоянно растёт.