 

В Брюсселе суд обязал бельгийское правительство отменить карантинные ограничения

 
Брюссельский суд первой инстанции обязал правительство Бельгии в течение 30 дней отменить карантинные ограничения, "которые нарушают фундаментальные права граждан", со штрафом по €5 тыс. за каждый день просрочки. Согласно решению суда, отмене подлежат все без исключения жёсткие карантинные ограничения, введённые в стране с 28 октября и в ходе последующих ужесточений карантина.

Иск к правительству Бельгии был подан гражданской организацией "Лига за права человека" 12 марта. Они утверждают, что карантинные меры против пандемии коронавируса противоречат Конституции страны. 

В настоящий момент в стране закрыты все школы и детские сады, рестораны, бары, магазины "непервостепенной важности" (одежда и обувь, игрушки, косметические товары, электроника и другие), все развлекательные, культурные и большая часть спортивных учреждений. Масочный режим и правила социального дистанцирования обязательны повсеместно, как в помещениях, так и на улице. По всей стране действует комендантский час с 00:00 до 05:00, в столице - с 22:00 до 06:00.

 

Несмотря на эти жёсткие и продолжительные меры или благодаря им, с начала марта количество новых случаев, число госпитализаций и количество летальных исходов в Бельгии постоянно растёт. 


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