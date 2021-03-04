 

Счётная палата РФ рассказала, за счёт чего осуществлялась борьба с ковидом

 

Счётная палата России выявила риски роста заболеваемости сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями в регионах в связи с отсутствием своевременной помощи на фоне ковида. "Выявлены риски роста заболеваемости в связи с отсутствием своевременно оказанной плановой медицинской помощи по группам неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами смертности. В первую очередь, сердечно-сосудистые, эндокринные", - отмечается в отчёте по итогам анализа распределения средств, предоставленных из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов медицинского страхования.

Счётная палата отмечает, что снижение объёмов оказания плановой медицинской помощи было вызвано преимущественно введёнными ограничительными мерами, и что сохранить объёмы оказания плановой медицинской помощи удалось только по онкологическим заболеваниям.




 


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APN.ru