Чёрные американцы живут на четыре года меньше из-за расизма

Директор американского государственного Центра контроля и предотвращения заболеваний (CDC) Рошель Валенски назвала расизм "серьёзной угрозой общественному здоровью" и заявила, что именно из-за расизма чёрные американцы живут в среднем на четыре года меньше, чем белые (включая латиносов, которых зачастую рассматривают как отдельную социологическую группу).

Свою точку зрения Валенски обосновала тем , что расизм "негативно влияет на ментальное и физическое здоровье миллионов людей, что мешает им достигнуть высочайшего уровня здоровья и, следовательно, сказывается на здоровье нации".

Вызваны же эти откровения тем, что, по словам Валенски, "пандемия ковида-19" оказала непропорциональное воздействие на население США: чернокожие и латиносы в три раза чаще госпитализируются с ковидом и в два раза чаще от него умирают. Предполагается, что это связано с социальными причинами -- такими, как условия проживания, питание, занятость в определённых сферах деятельности -- а уже из этого выводится связь с расизмом.