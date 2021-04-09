 

Чёрные американцы живут на четыре года меньше из-за расизма

Директор американского государственного Центра контроля и предотвращения заболеваний (CDC) Рошель Валенски назвала расизм "серьёзной угрозой общественному здоровью" и заявила, что именно из-за расизма чёрные американцы живут в среднем на четыре года меньше, чем белые (включая латиносов, которых зачастую рассматривают как отдельную социологическую группу). 
Свою точку зрения Валенски обосновала тем, что расизм "негативно влияет на ментальное и физическое здоровье миллионов людей, что мешает им достигнуть высочайшего уровня здоровья и, следовательно, сказывается на здоровье нации". 
Вызваны же эти откровения тем, что, по словам Валенски, "пандемия ковида-19" оказала непропорциональное воздействие на население США: чернокожие и латиносы в три раза чаще госпитализируются с ковидом и в два раза чаще от него умирают. Предполагается, что это связано с социальными причинами -- такими, как условия проживания, питание, занятость в определённых сферах деятельности -- а уже из этого выводится связь с расизмом. 
 
В то же время альтернативная точка зрения, которую высказывала автор Декларации Грейт-Баррингтон оксфордский эпидемиолог Сунетра Гупта, заключается в том, что наиболее социально незащищённые люди (вне зависимости от расы), действительно, оказались под ударом, но не собственно из-за ковида, а из-за локдаунов, которые разрушили их занятость и заставили гораздо больше времени проводить в намного худших, сравнительно с обеспеченными людьми, условиях. 
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APN.ru