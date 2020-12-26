Гарвардский профессор медицины сформулировал 12 принципов общественного здоровья

Профессор Медицинской школы Гарварда, исследователь-эпидемиолог Мартин Кулдорф сформулировал "двенадцать забытых принципов общественного здоровья":

1. Общественное здоровье зависит от общей суммы здоровья, а не только от влияния ковида-19. Важно также учитывать вред от тех мер, которые принимаются во имя общественного здоровья.

2. Общественное здоровье проявляется на долгой дистанции, а не на короткой. Весенние локдауны просто отложили пандемию на осень.

3. Общественное здоровье зависит от каждого. Нельзя взять и переложить бремя с одних на других.

4. Общественное здоровье глобально, и влияние ограничений должно рассматриваться как глобальное.

5. Риски не могут быть уничтожены, они могут быть только уменьшены. Стратегии "уничтожения ковида", "нулевого ковида" только делают положение хуже.

6. Общественное здоровье должно фокусироваться на тех, кто несёт большие риски. И для их защиты таких людей не были выполнены стандартные процедуры, что привело к ненужным смертям.

7. Изоляция и отслеживание контактов необходимы для некоторых инфекционных болезней, но бесполезны и контрпродуктивны для таких болезней, как ковид и грипп.

8. Болен лишь тот, кто болен. Массовое тестирование "бессимптомников" наносит вред общественному здоровью.

9. Общественное здоровье немыслимо без доверия. Власти и СМИ должны быть честными с обществом. Нельзя его стыдить и запугивать.

10. Учёные и власти должны быть честны по поводу того, что неизвестно. Эпидемические модели должны учитывать широкий спектр параметров.

11. Для общественного здоровья критически важны открытые цивилизованные дебаты, без цензуры и замалчивания.

12. Важно, чтобы учёные и власти слушали людей, которые испытывают на себе последствия их решений.