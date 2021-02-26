Во всех насильственных преступлениях в Нью-Йорке лидируют чёрные

Полиция Нью-Йорка представила доклад по криминальной активности за 2020 год. Во всех насильственных преступлениях в качестве подозреваемых/арестованных лидируют чёрные. Следующей по частотности группой оказываются латиносы.

Так, жертвами убийств чёрные оказались в 65% случаев, а арестованными за убийства -- в 60,2%. Для латиносов эти цифры -- 26,4% и 32,1% соответственно; для белых (нелатиноамериканского происхождения) -- 6,1% и 3,6% соответственно.

Жертвами изнасилований тоже чаще всего оказываются чёрные (40,2%), затем латиносы (34,9%), затем белые (17,2%).

Совершают изнасилования чаще всего чёрные (44,5%) и латиносы (40,3%). Белые совершают лишь 6,7% изнасилований.

Нападения чёрные совершают в 51,4% случаев (жертвы -- в 46,1% случаев), для латиносов эти цифры 33,6% и 34,2%. На белых нападают в 11,9% случаев, белые нападают в 8,3% случаев.

Жертвами грабежей чаще всего оказываются латиносы (41,8%) и чёрные (29,5%). Совершают же грабежи, наоборот, чаще чёрные (59,1%), а затем латиносы (32%). Белых грабят в 12,8% случаев, белые оказываются грабителями в 5,3% случаев.

Белые чаще всего оказываются жертвами воровства -- в 32,1% случаев; для латиносов и чёрных эта цифра 26,9% и 26,2% соответственно.

При этом совершают кражи чаще чёрные (52,8%) и латиносы (28,9%). Белые совершают воровство в 14% случаев.

При этом, по данным на 2018 год, белые нелатиноамериканского происхождения составляют 31,9% жителей Нью-Йорка, латиносы -- 29,2%, чёрные -- 21,7%.











