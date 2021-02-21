Особенности религиозности чёрных американцев

Исследовательский центр Пью (Вашингтон) провёл опрос и анализ религиозности чёрных американцев. Выделены следующие особенности:

1. Чёрные протестанты гораздо чаще, чем католики, посещают чёрные церкви (67% vs. 17%).

2. Большая часть чёрных американцев (61%) считают, что чёрные церкви должны стать более расово и этнически разнообразными, в то время как 33% придерживаются обратной точки зрения.

3. Чёрные церкви гораздо чаще, чем белые, допускают в службе такие инновации, как спонтанные танцы, прыжки и выкрики.

4. В чёрных церквях гораздо чаще можно услышать проповеди о политическом положении в стране, расовом равноправии и т.д. О таких проповедях сообщают 47% протестантов, посещающих чёрные церкви. Лишь 35% чёрных протестантов, посещающих белые церкви, слышали там проповеди о расовых отношениях. О политике в белых церквях говорят ещё реже: такие проповеди там слышали лишь 26%.

5. Молодые чёрные американцы реже ходят в чёрные церкви (трое из десяти), чем старшее поколение (пять из десяти).

6. 75% чёрных протестантов и 77% чёрных католиков уверены, что добрый христианин будет противостоять расизму.

7. Семь из десяти чёрных американцев говорят, что они против сексизма и дискриминации женщин, но такие проповеди в чёрных церквях звучат значительно реже, чем проповеди против расизма (26% vs. 42%).

8. Чёрные американцы, рождённые в США, менее религиозны, чем приехавшие из Африки (60% vs. 80%). 63% рождённых в США чёрных терпимы к гомосексуальности, но это же можно сказать лишь о 38% иммигрантов из Африки.

9. 63% чёрных американцев молятся ежедневно и 80% молятся хотя бы несколько раз в месяц. 78% чёрных американцев верят, что молитва может исцелять болезнь, и каждый третий верит, что молитва предкам может его защитить.

10. Лишь 3% чёрных американцев определяют себя как атеистов и агностиков.



