 

Французская чиновница сказала, что белые должны молчать, когда обсуждается расизм

Вице-мэр Парижа Одри Пульвар, родившаяся на Мартинике, заявила, что белые люди не должны принимать участия в обсуждении расизма, им следует оставаться лишь сторонними наблюдателями. Свою точку зрения она объяснила так: "Люди, испытавшие схожие страдания от дискриминации, нуждаются в том, чтобы обсудить это между собой". 
Эта точка зрения была воспринята как подтверждение, что американская воук-идеология уже получила распространение во Франции. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс сказал, что "риторика, всегда встающая на сторону жертвы, ведёт к катастрофе. И разве нужно быть евреем, чтобы говорить об антисемитизме?". 
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APN.ru