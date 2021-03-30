Французская чиновница сказала, что белые должны молчать, когда обсуждается расизм
- 30.03.2021, 22:39,
- Новости
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Вице-мэр Парижа Одри Пульвар, родившаяся на Мартинике, заявила
, что белые люди не должны принимать участия в обсуждении расизма, им следует оставаться лишь сторонними наблюдателями. Свою точку зрения она объяснила так: "Люди, испытавшие схожие страдания от дискриминации, нуждаются в том, чтобы обсудить это между собой".
Эта точка зрения была воспринята как подтверждение, что американская воук-идеология уже получила распространение во Франции. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс сказал, что "риторика, всегда встающая на сторону жертвы, ведёт к катастрофе. И разве нужно быть евреем, чтобы говорить об антисемитизме?".