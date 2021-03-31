Учёные подтвердили, что клеточный иммунитет активен при разных вариантах ковида

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящего в состав Национального института здравоохранения США, подтвердили, что Т-клетка CD8+ остаётся активной, в том числе, против "британского", "южноафриканского" и "бразильского" штаммов коронавируса.

"CD8+ Т-клетки ограничивают инфекцию, распознавая части вирусного белка, присутствующего на поверхности инфицированных клеток, и убивая эти клетки", - говорится в сообщении.

Ученые отметили, что специфичные для SARS-CoV-2 CD8+ Т-клеточные ответы могут распознавать практически все мутации в изученных вариантах:

"Хотя необходимы более масштабные исследования, специалисты отмечают, что их результаты предполагают, что Т-клеточный ответ у выздоравливающих людей и, скорее всего, у вакцинированных в значительной степени не зависит от мутаций, обнаруженных в этих трёх вариантах, и должен обеспечивать защиту от возникающих вариантов".

Ранее учёными уже было показано, что для формирования клеточного иммунитета не обязательны антитела и может быть достаточно контакта с "бессимптомным заражённым".



