Эксперт заявил, что треть россиян могла быть невосприимчива к ковиду ещё до пандемии

Треть граждан России может быть невосприимчива или практически не восприимчива к ковиду, так как эти люди имеют иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами. Такое мнение высказал
вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, опираясь на германское исследование:
"В Германии было исследование: людей, которые имели клеточный иммунитет к коронавирусу еще до пандемии, - треть от всего населения. Точнее, треть от обследованной группы, но группа была довольно большая. Мы можем полагать, что и в России таких граждан треть".
У таких граждан есть клетки (Т-клетки, речь идёт о клеточном иммунитете), которые способны узнавать и убивать свои клетки, зараженные коронавирусом.
Стоит упомянуть и о результатах недавнего исследования, проведённого в США: уже к концу октября 2020 года ковид так или иначе перенесли (имели антитела к нему) более 39 млн американцев, каждый восьмой житель страны.
Учитывая, что для клеточного иммунитета антитела не обязательны и он сохраняется дольше, чем антитела, -- эту цифру можно умножать на два.