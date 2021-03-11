Эксперт заявил, что треть россиян могла быть невосприимчива к ковиду ещё до пандемии

"В Германии было исследование: людей, которые имели клеточный иммунитет к коронавирусу еще до пандемии, - треть от всего населения. Точнее, треть от обследованной группы, но группа была довольно большая. Мы можем полагать, что и в России таких граждан треть".

У таких граждан есть клетки (Т-клетки, речь идёт о клеточном иммунитете), которые способны узнавать и убивать свои клетки, зараженные коронавирусом.





Стоит упомянуть и о результатах недавнего исследования, проведённого в США: уже к концу октября 2020 года ковид так или иначе перенесли (имели антитела к нему) более 39 млн американцев, каждый восьмой житель страны.

Учитывая, что для клеточного иммунитета антитела не обязательны и он сохраняется дольше, чем антитела, -- эту цифру можно умножать на два.



