 

Массовые BLM-протесты в США не повлияли на распространение ковида-19

Национальное бюро экономических исследований (США) подготовило доклад о том, что несмотря на то, что распространение коронавируса в США было стремительным и грозным -- к концу мая в США насчитывалось 1,7 млн выявленных инфицированных и 93 400 американцев считались умершими от ковида -- начавшиеся после смерти Джорджа Флойда (25.05.2020) массовые протесты почти никак не сказались ни на распространении ковида, ни на увеличении числа смертей от него. Хотя большое количество митингующих не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию, в своём докладе учёные признают, что, за исключением округа Марикопа в штате Аризона, не могут найти связи между протестами и последующим ухудшением коронавирусной обстановки. 
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APN.ru