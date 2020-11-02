Клеточный иммунитет к ковиду сохраняется и спустя шесть месяцев

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Согласно исследованию клеточного иммунитета, иммунитет Т-клеток к ковиду-19 сохраняется и спустя шесть месяцев после болезни либо "бессимптомного" инфицирования. К такому выводу пришли учёные, изучая в течение полугода (начиная с марта) группу из ста инфицированных, 56 из которых имели симптомы и никто не был госпитализирован. Средний возраст участников эксперимента -- 41 год, никто из них не был старше 65 лет. При этом уровень антител в крови мог существенно сократиться, но иммунный ответ Т-клеток оставался достаточным, чтобы бороться с болезнью. 
 

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APN.ru