Учёные разошлись в оценках долговременного иммунитета к ковиду-19

Директор государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов считает , что людям, уже переболевшим ковидом, так же потребуется вакцинация, как ещё не болевшим, и что вакцина, разработанная "Вектором", для этого как раз подходит. В сентябре в "Векторе" допускали, что пожизненный иммунитет к коронавирусу может возникнуть после особо тяжёлых случаев заболевания.

В то же время американские учёные полагают , что, напротив, те, кто быстро выздоровел от ковида, обладают высококачественным иммунным ответом, при котором организм хорошо справляется с заболеванием и лучше вырабатывает клетки, обеспечивающие длительную защиту.