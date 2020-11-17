 

Учёные разошлись в оценках долговременного иммунитета к ковиду-19

Директор государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов считает, что людям, уже переболевшим ковидом, так же потребуется вакцинация, как ещё не болевшим, и что вакцина, разработанная "Вектором", для этого как раз подходит. В сентябре в "Векторе" допускали, что пожизненный иммунитет к коронавирусу может возникнуть после особо тяжёлых случаев заболевания. 
 
В то же время американские учёные полагают, что, напротив, те, кто быстро выздоровел от ковида, обладают высококачественным иммунным ответом, при котором организм хорошо справляется с заболеванием и лучше вырабатывает клетки, обеспечивающие длительную защиту.
Также отмечается, что защиту обеспечивают  не столько антитела, сколько клетки памяти. С чем связаны различия в иммунитете людей -- пока не до конца ясно; есть версия, что наличие клеток памяти к другим коронавирусам облегчает ответ и на ковид-19.
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APN.ru