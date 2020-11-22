 

Учёные прогнозируют в следующем году всплеск кори и гриппа из-за ковидных мер, принимаемых в этом году

Из-за мер, принимаемых в связи с распространением ковида-19, в следующем году нам угрожают эпидемии кори и гриппа.
 
Профессор Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне Ким Малхолланд считает
"Пропущенные в связи с распространением коронавируса в мире и связанными с этим ограничительными мерами вакцинации детей против кори могут привести к вспышке этого чрезмерно контагиозного вирусного заболевания. Непривитые дети - это почти стопроцентная вероятность эпидемии кори в следующем году... Драматичность ситуации заключается в том, что все силы были брошены на борьбу с ковидом, что негативно повлияло на отработанную годами процедуру вакцинации детей от других опасных инфекционных заболеваний. По данным ВОЗ, около 94 млн детей пропустили плановую вакцинацию из-за отложенных процедур иммунизации".
 
В то же время, поскольку "социальное дистанцирование" и "масочный режим" тормозят нормальное для общества достижение коллективного иммунитета к такой инфекции, как грипп, американские учёные из Принстонского университета предупреждают о повышенной опасности эпидемии гриппа в холодный сезон 21/22, после того, как "социальное дистанцирование" и "масочный режим", предположительно, будут отменены. 
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APN.ru