 

Каждый второй гражданин Украины не желает прививаться от ковида

 

51% граждан Украины готовы, не задумываясь, отказаться от вакцинации от ковида, и за месяц этот показатель вырос на 7%, свидетельствуют данные проведенного Украинским институтом будущего (UIF) социологического опроса.

19% граждан Украины предпочли отложить вопрос вакцинации, 15% готовы сделать прививку, но с учётом страны производства, 10% согласны привиться, несмотря ни на что, и 5% готовы вакцинироваться только при условии бесплатной процедуры.

Опрос проводился с 3 по 13 марта среди 2 400 респондентов старше 18 лет по всей Украине.

 


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APN.ru