 

52% россиян не хотят вакцинироваться от ковида

Согласно опросу ВЦИОМа, собираются сделать прививку вакциной от коронавируса 38% россиян, чаще в возрасте от 45 до 59 лет (44%) и старше 60 лет (49%). Не желают делать прививку 52%, выше эта доля среди молодых россиян 25-34 лет (70%).
 
Эти данные вполне средние по Европе. Так, во Франции не желают вакцинироваться 55% граждан, и это один из самых высоких показателей по ЕС. 

Зато в США к началу декабря были готовы вакцинироваться 60% граждан -- это больше, чем в сентябре (51%), но значительно меньше, чем в мае, когда 72% американцев заявляли, что хотят получить вакцину. 
 

Если бы для вакцинации были предложены на выбор российская или иностранная вакцина, 84% россиян среди тех, кто собирается сделать или уже сделал прививку, отдали бы предпочтение отечественной, а 7% — иностранной. 

 


 

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