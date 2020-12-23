52% россиян не хотят вакцинироваться от ковида

обираются сделать прививку вакциной от коронавируса 38% россиян, чаще в возрасте от 45 до 59 лет (44%) и старше 60 лет (49%). Не желают делать прививку 52%, выше эта доля среди молодых россиян 25-34 лет (70%).

Если бы для вакцинации были предложены на выбор российская или иностранная вакцина, 84% россиян среди тех, кто собирается сделать или уже сделал прививку, отдали бы предпочтение отечественной, а 7% — иностранной.



