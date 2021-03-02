Каждый третий американский военный не хочет вакцинироваться от ковида

Появился доклад о том, что треть американских военных не желают вакцинироваться; в некоторых подразделениях всего треть личного состава готовы к вакцинации. Пока что они имеют на это право, поскольку все три американские вакцины не прошли полное лицензирование (и этот процесс может затянуться на годы). Однако правительство убеждает их в том, что обязательная вакцинация -- только вопрос времени.

Причиной для нежелания у части военных являются воспоминания о том, как в 1997-м году в армии ввели обязательную прививку от сибирской язвы, которая имела множество побочных эффектов. Другие не хотят быть подопытными кроликами. Наконец, третьи считают, что "теории заговора" справедливы. Поэтому военное руководство просит правительство поспешить с тем, чтобы сделать вакцинацию от ковида обязательной, "как это уже сделано с гриппом".







