60% американцев и только 30% россиян готовы прививаться от ковида

По данным
Исследовательского центра Пью (Вашингтон), на волне пропаганды вакцинации в США число готовых получить прививку от ковида американцев заметно увеличилось: с 51% в сентябре до 60% в ноябре. Тем не менее это число по-прежнему не дотягивает до майского, когда привиться от ковида были готовы 72% американцев. При этом, даже несмотря на преимущественное одобрение вакцинации, 62% американцев не хотели бы оказаться в первых рядах привитых от ковида граждан, и лишь 37% не видят в этом ничего для себя неудобного.
С другой стороны, россияне демонстрируют преимущественное нежелание получать такую прививку: менее чем каждый третий россиянин (30%) готов в ближайшее время пройти вакцинацию от коронавируса, если бы была такая возможность, но 70% не стали бы этого делать, таковы данные опроса
Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Более склонны к вакцинации мужчины, чем женщины (37% и 21% соответственно).