 

60% американцев и только 30% россиян готовы прививаться от ковида

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), на волне пропаганды вакцинации в США число готовых получить прививку от ковида американцев заметно увеличилось: с 51% в сентябре до 60% в ноябре. Тем не менее это число по-прежнему не дотягивает до майского, когда привиться от ковида были готовы 72% американцев. При этом, даже несмотря на преимущественное одобрение вакцинации, 62% американцев не хотели бы оказаться в первых рядах привитых от ковида граждан, и лишь 37% не видят в этом ничего для себя неудобного.
 
С другой стороны, россияне демонстрируют преимущественное нежелание получать такую прививку: менее чем каждый третий россиянин (30%) готов в ближайшее время пройти вакцинацию от коронавируса, если бы была такая возможность, но 70% не стали бы этого делать, таковы данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Более склонны к вакцинации мужчины, чем женщины (37% и 21% соответственно). 
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APN.ru