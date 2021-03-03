 

Журнал "Ланцет" выпустил статью о том, что ПЦР-тесты нельзя рекомендовать для диагностики ковида

Журнал "Ланцет" -- один из старейших и авторитетнейших в мире медицины -- выпустил статью о том, что ПЦР-тесты на ковид оказываются бессмысленными в 50-75% случаев, поскольку в действительности показывают не то, болен ли человек и заразен ли он, а то, перенёс ли он инфицирование прежде. Авторы пишут, что, следовательно, рекомендовать ПЦР-тесты в качестве "золотого стандарта диагностики" нельзя. 
 
Напомним, что именно на ПЦР-тестирования опираются, например, система "социальный мониторинг" в Москве (люди с положительным ПЦР-тестом не имеют права выйти из дома под угрозой штрафа) и система Ashyq в Казахстане:
"При входе в фитнес-клубы, бассейны и компьютерные клубы, включенные в пилотный проект, нужно будет отсканировать специальный QR-код, и приложение Ashyq отобразит статус посетителя. "Зеленый" статус - посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19; "синий" - отсутствует результат ПЦР-теста, не числится как контактный с больным COVID-19; "желтый" - обозначен в базе как контактный с больным COVID-19; "красный" - зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19... Посетителей с "желтым" и "красным" статусам на объекты допускать запрещено. При выявлении таких посетителей субъекты бизнеса должны информировать территориальные департаменты комитета санэпидемконтроля". 
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APN.ru