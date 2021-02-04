В Москве распознают лица неблагонадёжных, в Казахстане ввели цветовую иерархию граждан

енеральный директор NtechLab Александр Минин сказал

что лицо можно распознать при перекрытии 40%, то есть даже при наличии у человека мотоциклетного шлема и маски.

Технология используется для поиска преступников, надзора за соблюдением карантина и задержания неблагонадёжных граждан -- например,

выходивших на митинги.

По состоянию на сентябрь 2020 года в Москве было около 200 000 камер с функцией распознавания лиц -- на улицах, станциях метро, в подъездах. Технологию распознавания лиц разработала российская компания NtechLab: сперва она запустила мобильное приложение FindFace, в котором людей можно было искать по фото в сети «ВКонтакте», а в сентябре 2017 года к системе распознавания подключили московские камеры наблюдения. Уже в 2018 году NtechLab начала тестирование мобильной системы идентификации участников митингов совместно с МВД. Г