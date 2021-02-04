В Москве распознают лица неблагонадёжных, в Казахстане ввели цветовую иерархию граждан

По состоянию на сентябрь 2020 года в Москве было около 200 000 камер с функцией распознавания лиц -- на улицах, станциях метро, в подъездах. Технологию распознавания лиц разработала российская компания NtechLab: сперва она запустила мобильное приложение FindFace, в котором людей можно было искать по фото в сети «ВКонтакте», а в сентябре 2017 года к системе распознавания подключили московские камеры наблюдения. Уже в 2018 году NtechLab начала тестирование мобильной системы идентификации участников митингов совместно с МВД. Генеральный директор NtechLab Александр Минин сказал, что лицо можно распознать при перекрытии 40%, то есть даже при наличии у человека мотоциклетного шлема и маски. Технология используется для поиска преступников, надзора за соблюдением карантина и задержания неблагонадёжных граждан -- например, выходивших на митинги.
Минцифры уже разработало законопроект
, который позволит МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от мобильных операторов данные о геолокации абонентов: "современное оборудование позволяет определить местонахождение мобильного телефона с точностью в несколько метров".
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана совместно с Министерством здравоохранения разработали приложение Ashyq для контроля над посещением общественных мест. Теперь гражданам необходимо сканировать специальный QR-код и предъявить на входе. Приложение, в свою очередь, отобразит рейтинг риска, который делится на красный, жёлтый, синий и зелёный статусы.
Красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.
Жёлтый – частичное ограничение передвижения: пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный, разрешено посещение продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции.
Синий – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту).
Зелёный статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-192.