 

В Роспотребнадзоре сказали, что экспресс-тесты на ковид -- 50 на 50, и что переболевшим не стоит прививаться до осени

Замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов высказался об эффективности экспресс-тестов на ковид: 
"Наиболее часто ложноотрицательные результаты бывают при использовании быстрых, экспресс-тест-систем, когда вам результат нужен через 15-20 минут. Здесь результат 50 на 50 - абсолютно точно".
Зато ПЦР-тесты, по его мнению, "не вызывают сомнений ни у кого в мире, потому что это самые чувствительные тесты".
В действительности ПЦР-тесты вызывают сомнения в России и в мире.
 
Также Горелов сказал, что переболевшие коронавирусом могут отложить вакцинацию от ковида, как минимум, до осени, причём можно не опасаться так называемого "британского" штамма, так как он "принципиально не отличается от того уханьского штамма или тех штаммов, которые циркулировали, потому что даже 1% изменения в геноме не произошло".

"На антитела ориентироваться не следует никогда, потому что понятно, что антитела короткие: M живут не более двух месяцев, G - от четырех до шести. А у нас остаётся T-клеточная память пожизненно, которая строго типоспецифическая, и если мы встретились когда-то с этим возбудителем, мы помним о нем всю оставшуюся жизнь", - объяснил Горелов.

 


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