В Роспотребнадзоре сказали, что экспресс-тесты на ковид -- 50 на 50, и что переболевшим не стоит прививаться до осени

Замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов высказался об эффективности экспресс-тестов на ковид:

"Наиболее часто ложноотрицательные результаты бывают при использовании быстрых, экспресс-тест-систем, когда вам результат нужен через 15-20 минут. Здесь результат 50 на 50 - абсолютно точно".

Зато ПЦР-тесты, по его мнению, "не вызывают сомнений ни у кого в мире, потому что это самые чувствительные тесты".

ереболевшие коронавирусом могут отложить вакцинацию от ковида, как минимум, до осени, причём можно не опасаться так называемого "британского" штамма, так как он "принципиально не отличается от того уханьского штамма или тех штаммов, которые циркулировали, потому что даже 1% изменения в геноме не произошло". Также Горелов сказал , что п