 

Дешевле всего диагностировать ковид собаками

 

В последние годы идут активные исследования, можно ли использовать нюх специально натренированных собак для диагностики разных болезней. К примеру, собаки могут улавливать запахи, связанные с раком простаты и легких. Диабетикам они могут напоминать о низком уровне сахара в крови, а эпилептикам – о близости очередного припадка. 


Французские биологи под руководством профессора Национальной ветеринарной школы Франции Доминика Гранжана проверили, можно ли использовать подобных животных для быстрой предварительной диагностики ковида-19: собак пытались научить различать образцы пота здоровых людей и коронавирусных больных. Собаки справлялись с этой задачей в 77% случаев, в том числе выявляя "бессимптомных больных".


Если подобные опыты посчитают успешными, собаки могут стать дешёвым методом "диагностики" ковида в местах скопления людей.


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APN.ru