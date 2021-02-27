 

В Казахстане ввели цветовую дифференциацию граждан для получения услуг

 

Главный государственный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление о реализации в Нур-Султане (Целинограде), Алма-Ате и Караганде проекта Ashyq.

При входе в фитнес-клубы, бассейны, компьютерные клубы, спа-центры, сауны, боулинги, включённые в пилотный проект, нужно будет отсканировать специальный QR-код, и приложение отобразит статус посетителя. "Зелёный" статус - посетитель обозначен в базе как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на ковид; "синий" - отсутствует результат ПЦР-теста, не числится как контактный с больным ковидом; "жёлтый" - обозначен в базе как контактный с больным ковидом; "красный" - зарегистрирован в базе с положительным результатом на ковид.

Посетителей с "жёлтым" и "красным" статусами на объекты допускать запрещено. Кроме того, при выявлении таких посетителей субъекты бизнеса должны информировать территориальные департаменты комитета санэпидемконтроля.


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APN.ru