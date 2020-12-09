В мэрии Москвы передали данные ковид-пациентов третьим лицам, в Алма-Ате госпитализируют людей без симптомов

В мэрии Москвы, где долго и упорно собирали данные ковид-положительных людей, произошла утечка этих данных. Глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко заявляет
, что хакеры тут ни при чём, а виноват человеческий фактор: "Сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам".
Между тем в Алма-Ате ситуация с ковидом то ли настолько плоха, то ли настолько хороша, что здесь будут госпитализировать даже людей без симптомов. Предполагается, что именно они заражают: "Мы провели анализ заболеваемости и пришли к выводу, что причиной 36% заражения является то, что мы перешли на домашние стационары. Дома находятся дети. Как бы мы ни старались, (...) все равно происходит заражение. Так вот, 36% заражений на сегодня приходится на домашние стационары. От бессимптомных, с лёгкими формами", -- говорит
главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин. Тем не менее можно предположить, что готовность производить подобные манипуляции означает, что больницы Алма-Аты отнюдь не перегружены, и сам Бекшин добавляет, что "сейчас в Алматы не такой высокий уровень заболеваемости".