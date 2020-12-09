 

В мэрии Москвы передали данные ковид-пациентов третьим лицам, в Алма-Ате госпитализируют людей без симптомов

В мэрии Москвы, где долго и упорно собирали данные ковид-положительных людей, произошла утечка этих данных. Глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко заявляет, что хакеры тут ни при чём, а виноват человеческий фактор: "Сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам". 
 
Между тем в Алма-Ате ситуация с ковидом то ли настолько плоха, то ли настолько хороша, что здесь будут госпитализировать даже людей без симптомов. Предполагается, что именно они заражают: "Мы провели анализ заболеваемости и пришли к выводу, что причиной 36% заражения является то, что мы перешли на домашние стационары. Дома находятся дети. Как бы мы ни старались, (...) все равно происходит заражение. Так вот, 36% заражений на сегодня приходится на домашние стационары. От бессимптомных, с лёгкими формами", -- говорит главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин. Тем не менее можно предположить, что готовность производить подобные манипуляции означает, что больницы Алма-Аты отнюдь не перегружены, и сам Бекшин добавляет, что "сейчас в Алматы не такой высокий уровень заболеваемости". 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Англии ковид оказался на 19-м месте среди причин смерти, в Уэльсе -- на 24-м
» Роспотребнадзор порекомендовал тестироваться на ковид раз в неделю, а Национальный центр травматологии прекратил госпитализацию
» Большинство сайтов госуслуг уязвимы для злоумышленников
» Московские киоски будут переоборудованы в точки слежения за пешеходом и автотранспортом
» Станция метро "Братеевская" не будет менять название на "Алма-Атинскую"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Россия и Япония готовятся к войне за Курилы?

Россия и Япония готовятся к войне за Курилы?

Белорусский протест: тренды конца ноября

Белорусский протест: тренды конца ноября

Ислам на постсоветском пространстве: новейшая история и современное положение

Ислам на постсоветском пространстве: новейшая история и современное положение

Крым спустя семь лет после майдана: что остаётся нерешённым

Крым спустя семь лет после майдана: что остаётся нерешённым

Как мы потеряли наше право на медицинскую помощь

Как мы потеряли наше право на медицинскую помощь

Фетва о недопустимости межрелигиозных браков в России: что кроется за её принятием

Фетва о недопустимости межрелигиозных браков в России: что кроется за её принятием

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Британские школьные скандалы: не только коронавирус

  • 22:47
  • 125

Госдума ужесточает, блокирует и запрещает

  • 21:00
  • 173

В мэрии Москвы передали данные ковид-пациентов третьим лицам, в Алма-Ате госпитализируют людей без симптомов

  • 20:05
  • 176

Россияне стали реже улыбаться при встрече

  • 19:46
  • 168

Госдума поддержала законопроект, расширяющий полномочия полиции

  • 11:36
  • 337

Воображариум главы НАОМ Юлии Жоля

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru