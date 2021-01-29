 

Ковидные новости: мутации вместе с вакцинацией, собаки ищут ковид на матчах, главный инфекционист США советует носить по две маски

По мнению главы берлинского Института вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотара Вилера, число мутаций коронавируса SARS-CoV-2 (ковид-19) будет возрастать по мере вакцинации населения.
 
Спортивные клубы в США готовятся к использованию служебных собак для выявления на матчах заразившихся ковидом-19 зрителей.

Пионером в этой сфере выступил баскетбольный клуб НБА "Майами Хит". На его сайте подчёркивается, что отныне все зрители на входе должны будут ответить на вопросы по поводу их самочувствия. Затем им нужно будет пройти мимо специально обученных собак. 

Ранее такой интересный подход уже был применён в некоторых мировых аэропортах. 

 

Израильтяне вскоре могут получить рекомендацию носить две маски вместо одной, сказал глава национального штаба по борьбе с коронавирусом "Маген Исраэль" Томер Лотан. Идея принадлежит доктору Энтони Фаучи, американскому инфекционисту, консультирующему Белый дом по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса. Он посоветовал носить поверх двухслойной одноразовой маски -- тканевую. 

"Мысль использовать вторую маску появилась у Фаучи после того, как он пришёл к выводу, что стандартная одноразовая маска недостаточно эффективна из-за того, что она не адаптирована под особенности лица, и тканевая маска прижимает её к лицу и обеспечивает более надежную защиту".

 

В 2020-м году крупнейшим поставщиком масок стал Китай. Он экспортировал более 220 млрд масок в более чем 200 стран и регионов, а также 2,3 млрд защитных костюмов и 1 млрд наборов реактивов для тестов.

 

 

 

 


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