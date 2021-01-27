Минздрав РФ издал рекомендации рожать в масках при подозрении на ковид
- 27.01.2021, 16:56,
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Осенью мы уже писали о том, что женщин во Франции заставляют быть в масках во время родов. Согласно ещё июльскому исследованию
, это приводило к большому дискомфорту рожающих женщин и к осложнениям, вплоть до необходимости наложения щипцов.
Теперь подобную практику -- для рожениц с ковидом или подозрением на ковид -- вводит и Минздрав РФ в опубликованных 25 января новых методических рекомендациях
. В них беременным и рожающим женщинам предписывается находиться в маске во всё время контакта с медицинским персоналом и разрешается снимать её только "на время потуг".
Для "подозрения на ковид" достаточно насморка и случая "подтверждённого ковида" или "подозрения на ковид" на работе либо в общении.