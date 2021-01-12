 

Черногория отменяет тесты на ковид для туристов, а Сбер задумал определять ковид по звуку

 

Власти Черногории разрешили иностранным гражданам посещать республику без справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. По словам министра здравоохранения страны Елены Боровинич-Божович, эпидемиологическая ситуация в стране значительно улучшилась. "В настоящее время больницы заполнены на 57,3% заболевшими ковидом, ранее это были 67%", - пояснила министр.

Также принято решение восстановить междугородное сообщение в стране. Между тем, по словам Боровинич-Божович, празднование Нового года по старому стилю на улице и в заведениях запрещено. Кафе и рестораны будут работать с 7 утра и до 8 вечера, живая музыка запрещена. 

 

Лаборатория искусственного интеллекта Сбербанка разработала алгоритм, который в течение 60 секунд может определить вероятность того, что человек болен ковидом, по трём звуковым моделям -- голоса, дыхания и кашля.

Сейчас точность приложения не особенно впечатляет, но в Сбере ожидают, что качество модели улучшится за счет увеличения объема анализируемых данных, в том числе собранных с помощью самого мобильного приложения.

"Конечно, наша модель пока не достигает точности биологического PCR, что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики", - заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Приложение скоро будет доступно в App Store и Google Play, пообещал Ведяхин.


Точность тестов ПЦР составляет около 50%; речь идёт как о ложноотрицательных, так и о ложноположительных результатах. 




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