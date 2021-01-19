ВОЗ отказалась от искоренения ковида, в правительстве обсуждают ковидные паспорта, Минздрав даёт противоречивую информацию

Всемирная организация здравоохранения отказалась от идеи полного искоренения ковида даже при наличии высокоэффективной вакцины. Теперь в ВОЗ считают
, что ковид станет сезонной инфекцией "с низким уровнем угрозы".
В 32 регионах РФ превышены недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ без превышения эпидемического порога. Определяются преимущественно респираторные вирусы не гриппозной этиологии: в том числе вирусы парагриппа составили 11,0%, аденовирус - 12,3%, РС-вирусы - 2,4%, другие вирусы не гриппозной этиологии - 73,9%. Сколько процентов среди других вирусов составляет ковид -- не сообщается
.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил
, что российские власти обсуждают ковидные паспорта для пересечения границы, которые бы признавались во всём мире, поскольку "коронавирус - это реальность, в которой мы будем жить ещё неопределённое время".
В то же время российский Минздрав выдаёт противоречивую информацию
: хотя "переболевшие коронавирусом и те, у кого есть положительные результаты теста на антитела, не прививаются" -- но "при подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М", а также "исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе (контакт с инфицированными Sars-cov-2 в течение последних 14 дней) или при наличии одного из симптомов COVID-19 за последние 2 недели".
Таким образом знаменитые "бессимптомные больные" фактически не относятся к "переболевшим коронавирусом".