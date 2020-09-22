 

Финны, вслед за арабами, ищут ковид собаками

В аэропорту Хельсинки людей с ковидом будут искать собаками. 
 
Пассажиров будут просить провести салфеткой по коже, после чего эту салфетку будут давать обнюхать специально обученным собакам. Если собака распознает вирус, то пассажиру придется пройти на медицинскую проверку.
 
Этот интересный опыт ещё летом начали ставить в Объединённых Арабских Эмиратах: здесь собак натаскивали в течение двух недель и сообщили, что теперь собаки могут выявлять инфицированных коронавирусом с точностью до 92%.
 
Впрочем, в Финляндии утверждают, что их точность доходит до 100%. 
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