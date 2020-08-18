Регионы сами решат, носить ли маски учителям

Скандальная новость о том, что учителей на занятиях обяжут
носить маски, оказалась несколько смягчена заявлением Минпросвещения, что это требование не является обязательным для всей страны, а регионы и муниципалитеты будут принимать его, "руководствуясь эпидемиологической ситуацией на местах".
Между тем это положение оставляет большой простор для злоупотреблений жалобами и доносительством, не говоря уже о том, что оно спорно сочетается с авторитетом учителей и самой возможностью вести урок. (Напомним, что ещё раньше было принято требование
носить маски для студентов, но не для преподавателей непосредственно во время чтения лекции).