 

Регионы сами решат, носить ли маски учителям

Скандальная новость о том, что учителей на занятиях обяжут носить маски, оказалась несколько смягчена заявлением Минпросвещения, что это требование не является обязательным для всей страны, а регионы и муниципалитеты будут принимать его, "руководствуясь эпидемиологической ситуацией на местах".
 
Между тем это положение оставляет большой простор для злоупотреблений жалобами и доносительством, не говоря уже о том, что оно спорно сочетается с авторитетом учителей и самой возможностью вести урок. (Напомним, что ещё раньше было принято требование носить маски для студентов, но не для преподавателей непосредственно во время чтения лекции). 
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APN.ru