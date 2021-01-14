Корейцы не доверяют вакцинации от ковида, ВОЗ хочет сделать её обязательной для туристов, а на Сахалине решили выдавать бейджи вместо масок

Большинство граждан Южной Кореи не спешат делать прививку от ковида, потому что хотят сначала посмотреть, как она работает на других людях, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на опрос Сеульского университета. 67,7% опрошенных предпочитают выжидательную стратегию по отношению к вакцинации от коронавируса. Только около 28,6% заявили, что хотят сделать прививку как можно скорее.

Между тем на Сахалине вакцинация от ковида начнётся 15 января, и областная власть собирается выдавать вакцинированным специальные бейджи, которые они смогут носить вместо маски, заявил губернатор региона Валерий Лимаренко:

"Сахалин начнет массовую вакцинацию с 15 января. Мы 15 января получаем массовую партию вакцины ("Спутник V" - ИФ) - 9 тысяч доз и в этот же день начинаем эту большую работу. У нас есть намерение получать приблизительно 20 тысяч доз (вакцины - ИФ) в месяц. И мы хотим таким образом за несколько месяцев провести вакцинацию с тем, чтобы население Сахалина и Курил приобрело коллективный иммунитет... Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик - такой специальный документ, который они могут носить вместо маски. Эти революционные мероприятия сейчас прорабатываются, и они будут официально включены в нашу повседневную жизнь".





В то же время во Всемирной организации здравоохранения изучают вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников.

"С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы, связанные с вакцинацией международных путешественников... Данный вопрос [о вакцинации путешественников] находится на повестке комитета, и мы ожидаем обсуждение этого вопроса в течение текущего дня", - сказал старший специалист отдела иммунизации ЕРБ ВОЗ Олег Бенеш.



