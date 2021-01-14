 

Корейцы не доверяют вакцинации от ковида, ВОЗ хочет сделать её обязательной для туристов, а на Сахалине решили выдавать бейджи вместо масок

 

Большинство граждан Южной Кореи не спешат делать прививку от ковида, потому что хотят сначала посмотреть, как она работает на других людях, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на опрос Сеульского университета. 67,7% опрошенных предпочитают выжидательную стратегию по отношению к вакцинации от коронавируса. Только около 28,6% заявили, что хотят сделать прививку как можно скорее.

 

Между тем на Сахалине вакцинация от ковида начнётся 15 января, и областная власть собирается выдавать вакцинированным специальные бейджи, которые они смогут носить вместо маски, заявил губернатор региона Валерий Лимаренко:

"Сахалин начнет массовую вакцинацию с 15 января. Мы 15 января получаем массовую партию вакцины ("Спутник V" - ИФ) - 9 тысяч доз и в этот же день начинаем эту большую работу. У нас есть намерение получать приблизительно 20 тысяч доз (вакцины - ИФ) в месяц. И мы хотим таким образом за несколько месяцев провести вакцинацию с тем, чтобы население Сахалина и Курил приобрело коллективный иммунитет... Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик - такой специальный документ, который они могут носить вместо маски. Эти революционные мероприятия сейчас прорабатываются, и они будут официально включены в нашу повседневную жизнь".


В то же время во Всемирной организации здравоохранения изучают вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников.

"С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы, связанные с вакцинацией международных путешественников... Данный вопрос [о вакцинации путешественников] находится на повестке комитета, и мы ожидаем обсуждение этого вопроса в течение текущего дня", - сказал старший специалист отдела иммунизации ЕРБ ВОЗ Олег Бенеш.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В США растут цифры ковидных госпитализаций, но многие американские медики по-прежнему не хотят вакцинироваться
» Испания составит список тех, кто не хочет вакцинироваться от ковида, и передаст его в ЕС
» 52% россиян не хотят вакцинироваться от ковида
» 60% американцев и только 30% россиян готовы прививаться от ковида
» В России проведут бесплатную вакцинацию от коронавируса
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Всеноменклатурное собрание

Всеноменклатурное собрание

Мифы и реальности «Великого Турана»: есть ли угроза России?

Мифы и реальности «Великого Турана»: есть ли угроза России?

ПОДВОДЯ ИТОГИ-2020

ПОДВОДЯ ИТОГИ-2020

Упразднение общества

Упразднение общества

Национализм в эпоху глобализма

Национализм в эпоху глобализма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Учёные показали, что сдержать супер-умный искусственный интеллект будет невозможно

  • 23:08
  • 212

Врачи рассказали, кому не стоит окунаться в купель на Крещение

  • 21:40
  • 235

Разработан алгоритм распознавания лиц, определяющий политическую ориентацию

  • 21:29
  • 246

Корейцы не доверяют вакцинации от ковида, ВОЗ хочет сделать её обязательной для туристов, а на Сахалине решили выдавать бейджи вместо масок

  • 20:19
  • 265

Сбербанк снижает ставки по дальневосточной ипотеке

  • 19:54
  • 276

Власти ЕС рекомендуют мучных червей как еду, которая безопасна для климата

  • 19:48
  • 289
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru