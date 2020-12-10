Появляются подтверждения, что ковид уже был распространён в Италии осенью 2019 года

Ещё в середине ноября крупнейшая итальянская газета "Корьерре делла Сера" писала о том, что, согласно исследованию Института опухолей в Милане, осенью 2019 года (а возможно, что и раньше) ковид-19 уже был распространён в северной Италии. Это удалось выяснить благодаря тому, что с сентября 2019 года Институт опухолей брал образцы крови у здоровых добровольцев, и эти образцы с тех пор оставались замороженными. Теперь в них нашли антитела к ковиду-19.

Поступают и новые подтверждения. В частности, удалось установить , что четырёхлетний мальчик, живущий неподалёку от Милана и никогда не бывавший за границей, уже болел ковидом в ноябре 2019 года.

Как ни странно, в Европе эту информацию пытаются выдать за сокрытие Китаем эпидемии, которая стала распространяться из Китая, но раньше, чем предполагалось.