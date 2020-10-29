В Златоусте люди требуют не забирать единственный роддом под ковид

Противники переоборудования под ковид единственного роддома в Златоусте запустили сбор подписей под петицией с требованием сохранить перинатальный центр в Златоусте, поскольку роженицы опасаются, что "в экстренной ситуации задержки в пути могут угрожать жизни и здоровью матери и ребенка". Петицию уже подписали более 50 000 человек.

"Время ожидания машины скорой помощи в связи со сложившейся ситуацией с CОVID-19 составляет 3 часа. Если учесть ещё время, затрачиваемое на междугороднюю дорогу в ненастную погоду, остро встаёт вопрос о необходимости роддома в Златоусте", - говорится в петиции.

Мэрия Златоуста удивлена таким обращением, поскольку считает роддом самым подходящим для ковидогоспиталя, а рожающих женщин планирует отправлять в Миасс или даже в Челябинск.