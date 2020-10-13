Во Франции рожениц заставляют быть в масках даже во время схваток
- 13.10.2020, 20:02,
- Новости
- 366
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Доктора во Франции имеют право отказывать в помощи при родах женщинам без масок.
Женщины не могут снять маски, даже когда идут схватки и полагается глубоко дышать. Роженицы описывают свои ощущения
в потных масках как удушье, а обращение с ними в больницах -- как шантаж.
В больницах объясняют происходящее тем, что это необходимая предосторожность, ведь не всегда есть время успеть сделать женщине анализ на ковид.