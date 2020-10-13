Во Франции рожениц заставляют быть в масках даже во время схваток

Доктора во Франции имеют право отказывать в помощи при родах женщинам без масок.

Женщины не могут снять маски, даже когда идут схватки и полагается глубоко дышать. Роженицы описывают свои ощущения в потных масках как удушье, а обращение с ними в больницах -- как шантаж.

В больницах объясняют происходящее тем, что это необходимая предосторожность, ведь не всегда есть время успеть сделать женщине анализ на ковид.