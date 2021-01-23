 

Суд Веймара назвал локдаун "катастрофической ошибкой", в Англии предложили платить за ковид, Голикова советует переболевшим не вакцинироваться

В немецком городе Веймар суд оправдал мужчину, который праздновал день рождения с друзьями в своём дворе. Ему отменили штраф в 200 евро.

 

Суд посчитал, что введённые в Германии меры против ковида противоречат конституции, а принимавшие политические решения лица атаковали основы общества и недопустимым образом ограничили права граждан на свободу.

Суд назвал меры изоляции в Тюрингии и во всей Германии "катастрофически ошибочными политическими решениями с критическими последствиями почти для всех сфер жизни людей", поскольку они не были вызваны "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения". Не было риска ни того, что система здравоохранения рухнет, ни того, что число смертей вырастет больше, чем во время "регулярно возникающих волн гриппа".

Следовательно, государство не имело права отдавать приказ о локдауне и применять "самые всеобъемлющие и далеко идущие ограничения основных прав в истории Федеративной Республики". 

 

Тем не менее в Германии, а также в Великобритании и ряде других европейских государств ковидоограничения только ужесточаются. В Англии, согласно проведённому правительством исследованию, только 17% человек, чувствующих возможные симптомы ковида, обращаются за тестированием на него, боясь, что их лишат возможности работать. Поэтому у министерства здравоохранения возникла идея платить людям, чей тест на ковид окажется положительным, 500 фунтов. Идею, впрочем, уже назвали безумной -- и с точки зрения финансовой обременительности, и постольку, поскольку она входит противоречие с заклинаниями оставаться дома, избегать заражений и "защищать NHS" (National Health Service, Национальная служба здоровья). 

Кроме того, поведение людей, не желающих тестироваться, может объясняться и тем, что в Британии десятки тысяч случаев внутрибольничного заражения ковидом.  


Российский вице-премьер Татьяна Голикова не рекомендует прививаться переболевшим: 

"Я с уверенностью говорю, что для граждан, которые переболели, пока стоит воздержаться [от прививки]. И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета".

Клеточный иммунитет действительно существует, вот только анализ на него сложный и дорогостоящий, а российский Минздрав в настоящее время не считает обязательным  даже анализ на антитела перед прививкой. 



 


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