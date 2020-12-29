Испания составит список тех, кто не хочет вакцинироваться от ковида, и передаст его в ЕС

Испанский министр здравоохранения Сальвадор Илья повторяет, что вакцинация от ковида будет добровольной, но при этом подчёркивает, что спасение от ковида -- это вакцинация всех или "такого большого числа людей, какое только возможно". Уже к июню в Испании надеются отвакцинировать 20 млн человек. Между тем ещё в ноябре 47% испанцев не желали вакцинироваться -- в декабре это число волшебным образом снизилось до 28%. Министр здравоохранения Испании заявил
, что будет составляться список "отказников", и этот список будет передан в структуры ЕС.