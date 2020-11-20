Немецкий эксперт: локдаун никак не помог снизить заражения вирусом

Руководитель ведомства по здравоохранению берлинского района Нойкельн Фалько Лике сообщил, что ограничительные меры, введённые из-за ковида-19, никак не повлияли на кривую заражения вирусом.

"Мы не замечаем значительных изменений. До сих пор меры не оказали влияния, - сказал он в пятницу журналистам в Берлине. -- Я не могу объяснить, почему меры до сих пор не подействовали, и почему цифры остаются по-прежнему высокими".





Нойкельн, в котором проживает большое число мигрантов и в котором высокая плотность населения, считается одним из опасных в эпидемиологическом плане районов Берлина.