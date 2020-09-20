 

Чем ближе вакцина, тем меньше американцы желают вакцинироваться

Согласно опросу, проведённому Исследовательским центром Пью (Вашингтон), число американцев, желающих вакцинироваться от ковида-19, резко уменьшилось по сравнению с маем. Людей спрашивали, стали бы они вакцинироваться, если бы вакцина была доступна прямо сегодня. В мае на этот вопрос определённо положительно ответили 42% американцев и ещё 30% ответили -- "вероятно". Однако в сентябре, когда вакцина всё ближе, число людей, определённо желающих вакцинироваться, сократилось до 21%, число ответивших "вероятно" осталось тем же, а вот число ответивших "определённо нет" выросло с 11% до 24% ("вероятно нет" -- с 16% до 25%). 
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APN.ru