У каждого пятого жителя Подмосковья есть антитела к ковиду

Тест можно пройти бесплатно по полису ОМС.

ИФА-исследование -- это иммуноферментный анализ крови, который позволяет определить наличие у человека антител к коронавирусу.





Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в столице иммунитет к коронавирусу есть уже у 2,5-3 млн человек. Ещё весной ИФА-тесты показывали, что антитела были у 20-25% обследованных, сейчас эти цифры должны быть выше.

Стоит иметь в виду, что антитела со временем пропадают, но их отсутствие не значит, что иммунитета больше нет, так как существует ещё иммунитет Т-клеток. Он может быть даже у людей, которые не болели ковидом.

Считается, что для коллективного иммунитета достаточно 70% людей с иммунитетом.