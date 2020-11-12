 

У каждого пятого жителя Подмосковья есть антитела к ковиду

 
В Подмосковье ИФА-тесты на антитела к коронавирусу сдали 918 000 человек, у 19,7% обнаружен иммунитет к COVID-19.

Тест можно пройти бесплатно по полису ОМС.

ИФА-исследование -- это иммуноферментный анализ крови, который позволяет определить наличие у человека антител к коронавирусу.


Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в столице иммунитет к коронавирусу есть уже у 2,5-3 млн человек. Ещё весной ИФА-тесты показывали, что антитела были у 20-25% обследованных, сейчас эти цифры должны быть выше.

 

Стоит иметь в виду, что антитела со временем пропадают, но их отсутствие не значит, что иммунитета больше нет, так как существует ещё иммунитет Т-клеток. Он может быть даже у людей, которые не болели ковидом.

 

Считается, что для коллективного иммунитета достаточно 70% людей с иммунитетом. 

 


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APN.ru