 

От 8 000 до 10 000 грузовиков застряли при въезде в Дувр

От 8 000 до 10 000 грузовиков были остановлены при въезде в Дувр, графство Кент в Великобритании. Эти цифры не окончательные, грузовики продолжают прибывать. Всё дело в том, что правительство Франции хочет, чтобы каждый въезжающий на территорию страны имел отрицательный тест на ковид. То, что большинство водителей грузовиков не собираются останавливаться во Франции, а следуют домой -- в Испанию, Польшу, Румынию, Болгарию -- не является аргументом. Тысячи водителей провели в Кенте уже несколько дней в полевых условиях, когда нет ни душа, ни туалета. Дело осложняется тем, что на носу католическое Рождество, и для многих людей очень важно провести этот день с семьёй. 
Тестировать водителей предполагается следующим образом: сначала они делают экспресс-тест и дожидаются результатов; если тест положительный -- делают ПЦР; если и ПЦР положительный -- их отправляют на "самоизоляцию". При этом оплачивать тест приходится из своего кармана (150 фунтов). 
Водители предельно возмущены происходящим. 
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