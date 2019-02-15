 

Как сделать failed state (пошаговая инструкция для сборки)

Шаг первый
 
Берем исходный материал: самую развитую из «братских республик» СССР (кроме собственно РФ). В 1991 г. ВВП республики – 460 млрд. долларов США (по паритету покупательной способности), уверенное второе место после Российской Федерации, большой отрыв от других «братьев» и «сестер». У нее есть все, что нужно для экономического рывка: мощная индустриальная база (треть союзных промышленных мощностей!), передовая наука, развитый аграрный сектор. Именно здесь создан прообраз «электронного правительства»: Общегосударственная автоматизированная система учета и обработки информации, которую придумали «отец советского интернета» полковник Китов и его тесть, директор Института Кибернетики республиканской Академии наук академик Глушков. Здесь выпускался единственный по-настоящему народный автомобиль СССР – «Запорожец» (первая машина Владимира Путина и Бориса Стругацкого). 

Здесь делали отличные фотоаппараты «ФЭД» и микрокалькуляторы завода «Кристалл» - кстати, именно здесь в начале 1960х годов появился первый в СССР и в Европе микрокалькулятор на 4х больших интегральных схемах. Бритвы «Харьков», пылесосы «Ракета», самолеты «Ан-24» и «Ан-124» («Руслан»), баллистические ракеты (включая знаменитую «Сатану») и многое-многое другое. Золотые колосящиеся нивы, благодаря которым республику ласково называли «союзной житницей», ласковое теплое море, невысокие, но такие красивые Карпаты, где зимой можно было кататься на горных лыжах и пить горячее вино в уютных зимних домиках – почти как в Европе. Республику любили и баловали – в союзном руководстве было много выходцев оттуда, которые, попав в Кремль, не забывали ни свои корни, ни своих земляков. Один из таких помнящих родство запросто подарил республике целый полуостров, заменявший жителям СССР все недоступные им курорты мира. А уровень потребления в республике, которая, несмотря на все свои успехи, дотировалась из союзного центра, превышал аналогичный показатель для РСФСР на 12%. Суммируя, скажем просто – республике в СССР жилось хорошо. 
 
Шаг второй
 
Выходим из состава СССР. Теперь вместо УССР – независимая (незалежная) Украина.  Не спеша проводим демонтаж советского наследия. Осуществляем «экономические реформы», которые в реальности оборачиваются распродажей госсобственности по дешевке. На этом этапе никакого особенного ноу-хау Украина не демонстрировала: все происходило примерно так же, как в Российской Федерации, только труба здесь была пониже, а дым, соответственно, пожиже. К тому же по сравнению с российской приватизация тут происходила медленно и как бы с неохотой: недоверчивый и прижимистый народ незалежной долго раздумывал, не собираются ли его обдурить. В конце концов, разумеется, народ все равно обдурили, но это уж как водится. 
 
Принято считать, что к 2013/2014 г. Украина подошла в относительно неплохой экономической форме. Это серьезное заблуждение: к концу 2013 г. реальная ситуация в экономике оказалась гораздо хуже наиболее пессимистичных сценариев, описанных в прогнозах начала года. На протяжении всего 2013 г., по оценкам украинских экспертов, экономика страны не выходила из состояния рецессии, начавшегося в третьем квартале 2012 г. – наблюдалось постоянное падение всех экономических показателей, прогнозы ВВП неоднократно пересматривались в сторону ухудшения, неумолимо рос дефицит госбюджета. И хотя официально Киев объяснял это неблагоприятным климатом в Еврозоне и недружественными шагами со стороны России (а как иначе!) – в действительности экономика испытывала колоссальное коррупционное давление в условиях чрезвычайно аморфной (по сравнению с Россией) административной системы. С некоторой степенью метфоричности можно сказать, что Украина до «революции гiдности» представляла собой гибрид Гуляй-поля (в административном плане) и одесского Привоза (в сфере бизнеса).
 
Шаг третий
 
Ситуация сложилась непростая, но и не безвыходная. Выйти из нее можно несколькими путями. Один путь – это укрепление административной вертикали (по нему пошла в начале 2000-х годов Россия) и создание мощного государственно-корпоративного сектора, который, как локомотив, потащит за собой все остальное. Второй путь заключается в создании максимально благоприятных условий для развития частной инициативы, малого и среднего бизнеса, иными словами, реализации либеральных моделей, сработавших, например, в Польше. Третий путь – переход страны под внешнее управление, с передачей основных инструментов практической политики иностранным игрокам, за некоторые «плюшки» - кредиты МВФ, инвестиции и помощь в развитии определенных секторов экономики. Этот путь позволяет удержать экономику от окончательного коллапса, однако съедает значительную часть суверенитета государства, превращая его в то, что на языке западной политологии называется термином failed state.
 
Failed state, или несостоявшееся государство – довольно спорный термин, поскольку в разные периоды времени в зависимости от конъюнктуры на внешнеполитической арене, его применяли как к государствам, действительно представлявшим собой территорию без центрального правительства (типа Сомали или Восточного Тимора), так и к тем странам, которые, испытывая значительные проблемы в экономике и управлении, сохраняли административную, политическую и военную идентичность. В отношении Украины термин failed state можно использовать по той же причине, по которой его можно (хотя и с оговорками) применять к России периода 1992-1993 гг. – управление и политикой, и экономикой в таких государствах осуществляется из-за рубежа.
 
С самого начала так называемого «Второго Майдана» проект «Украина» рассматривался западными центрами управления (их было как минимум два – Вашингтон и Брюссель, хотя значительную роль в событиях конца 2013 – начала 2014 гг. играл и Берлин, чьи цели и методы не всегда совпадали с общеевропейскими) как эксперимент по созданию «альтернативной России» - страны, глядя на которую жители Российской Федерации разочаровались бы в путинской стабильности и в массовом порыве снесли бы «управляемую демократию» made in Старая Площадь. Момент для этого был выбран идеально: к началу 2014 г. путинская Россия достигла наивысшей точки своего развития, наглядным примером чему стала зимняя Олимпиада в Сочи. 
 
Однако, пользуясь терминологией интернет-мемов, «что-то пошло не так». Причем Россию западным стратегам удалось провести сложным извилистым путем между Сциллой невмешательства в украинский кризис и Харибдой прямой интервенции с последующим восстановлением конституционного порядка и возвращения к власти Януковича. Но вот Украина «альтернативной Россией» не стала, хотя ей изо всех сил помогали – и западные спонсоры, и российские корпорации и олигархи. Не стала, судя по всему, не из-за недостатка помощи, а из-за пресловутого «человеческого фактора», тотальной коррупции и свойственного украинскому менталитету стремления обустроить свою «ридну хатку» за счет средств, выделенных на превращение страны в сияющий образец славянской демократии.
 
Экономика failed state
 
В настоящее время «независимая Украина» не имеет ни ракетостроения, ни авиационной, ни автомобильной, ни станкостроительной промышленности. То, что от них осталось – это в лучшем случае бледная тень былой мощи. Например, автопром Украины функционирует на уровне 2% от своих потенциальных возможностей. Ликвидирован государственный концерн «Антонов». В глубочайшем кризисе металлургия, нефтехимия и нефтепереработка. О кораблестроении лучше не вспоминать – стоят Николаевские судостроительные заводы, на ладан дышит «Южмаш». Говорить о каких-то успехах украинской науки и смешно, и грустно: серьезных ученых давно вытеснили с кафедр задорные апологеты теорий вырытого древними украми Черного моря и происхождения Homo Sapiens от протоукраинцев.
 
ВВП (по ППС) оценивается экспертами МВФ в $370 млрд. Это существенно меньше, чем было в 1991 г., но дело еще и в том, что доллар за прошедшие 30 лет подешевел в 4,5 раза. Так что по последним оценкам МВФ Украина стала беднейшей страной Европы, уступив в этом сомнительном рейтинге даже Молдавии. Та «поднялась» на 133 место, а Украина прочно засела на 134-м. 
 
Если сравнивать нынешнюю Украину с Россией, прошедшей в 1990х схожий путь демонтажа имперского наследия, то результаты будут не слишком благоприятные для Украины. Объем экономики Украины сегодня составляет немногим больше 8% от российской. ВВП на душу населения в 2017 г. составлял, по данным МВФ, $2582, в то время, как в России этот показатель был в четыре раза выше ($10608).
 
Одним из ключевых показателей для failed state является невозможность выплат по внешнему долгу. 
 
За прошлый, 2018 г., общий объем обязательных выплат Украины по государственному и гарантированному государственному долгу составил 325, 53 миллиарда гривен ($74,32 млрд). Это приблизительно 60% от ВВП, при том, что безопасным уровнем внешнего долга считается планка в 35%. Внешний долг в 2,6 раза превышает объемы валютных запасов страны: чтобы покрыть его, каждый украинец должен заплатить $1800.
 
Территория failed state сократилась на 46,2 тысячи квадратных километров по сравнению с 1991 г. (Крым, ДНР и ЛНР). Население – согласно официальным данным – уменьшилось с 51,5 млн. человек в 1991 г. до 42,2 млн. в 2018. (в реальности, возможно, потери еще больше). 
 
Тем не менее, было бы ошибкой считать, что failed state Украина «разваливается», как это часто утверждают выступающие по российскому телевидению эксперты. При всей объективной тяжести экономических проблем, с которыми сталкивается Киев, режим внешнего управления позволяет не только держать экономику страны «на плаву», но и добиваться определенных успехов в некоторых областях.
 
Активно развивается IT-аутсорсинг: квалификация украинских айтишников и их сравнительно скромные запросы делают их весьма конкурентоспособными на мировом рынке. Более того: как пишет хорошо разбирающийся в этой теме российский журналист Владислав Мальцев, «средний класс» украинского общества за последние годы заметно сузился и включает в себя в основном представителей чиновничества и профессионалов IT-индустрии, получающих высокие зарплаты в валюте. Всего в индустрии информационных технологий работают около 125 тыс. разработчиков, без учёта менеджмента, служб поддержки и представителей других нетехнических специальностей, которые обслуживают отрасль. В одном только Львове расположеныофисы 250 IT-компаний, где трудоустроены 20 тысяч специалистов
 
Серьезным конкурентным преимуществом является дешевая рабочая сила: европейские страны с удовольствием выводят на Украину вредные производства. При общем кризисе промышленности на Украине за последние 4 года было открыто 207 новых заводов – правда, небольших по размерам.
 
В целом, можно говорить о том, что пройдя нижнюю точку падения (приблизительно на рубеже 2015/2016 г.) украинская экономика оттолкнулась от дна и начала медленно «подниматься с колен». Цифры, однако, довольно лукавы: так, в отчете Государственной службы статистики за первое полугодие 2018 г.. указывается, что за год количество украинцев, получающих меньше фактического прожиточного минимума, сократилось на 9,2%.  Но при этом почти 34% граждан Украины (14 миллионов человек) живут за чертой бедности.
 
Все это не очень похоже на сияющие перспективы сделавшей «европейский выбор» и освободившейся от «злочинной влады» страны.
 
Перспективы failed state
 
Теперь на Украине наступает момент истины: приближаются президентские выборы (31 марта 2019 г.) Народу необходимо объяснить, как он дошел до жизни такой, и кто виноват в его бедственном положении. При этом виновными, очевидно, не должны быть ни действующая власть, ни те внешние центры управления, которым она делегировала важнейшие рычаги госуправления.
 
В условиях продолжающейся уже четыре года антироссийской истерии проблема поиска виновного не выглядит слишком сложной. Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу ICTV заявил, что в бедности украинцев виновата Россия. «В один миг Российская Федерация закрыла свои рынки для украинских товаров… Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады – не таможнями, а эмбарго. Как бы упала канадская экономика?». После этого, по словам Порошенко, доходы Украины упали на 33% - каждая третья гривна поступала в бюджет страны от торговли с Россией
 
Оставим за скобками чересчур лестное для Украины сравнение с Канадой. Самое интересное в словах Порошенко то, что они в принципе не соответствуют действительности. Россия вводила против Украины ряд санкций, но эти санкции касались либо физических лиц (причем по каким параметрам эти лица отбирались, понять достаточно затруднительно), либо предприятий, работающих в сфере ВПК, энергетики и финансов.  Однако товарооборот между Россией и Украиной действительно значительно сократился – в основном по причине антироссийской политики киевских властей. «Порошенко сам и виновен в бедности украинцев, - считает российский сенатор Алексей Пушков. – Мы не закрывали наш рынок для украинских товаров. Это Киев упорно и целенаправленно рвал торгово-экономические связи с Россией, чем нанес огромный ущерб украинской экономике. Порошенко даже гордился: мол, все разорвали! Он за это и в ответе».
 
По мнению украинского президента, в России рассчитывали на то, что после остановки производства миллионы безработных украинцев «помогут сменить в стране власть». Таким образом, закрытие российских рынков было элементом «гибридной войны» Москвы против Киева.
 
Но не прокатило: благодаря зоне свободной торговли украинские товары вышли на «самый большой рынок в мире» (ЕС) и «никто нас не поставил на колени». Теперь доля Евросоюза в структуре украинского экспорта составляет 42,6%, а доля России – 7,7%, уточнил Порошенко через несколько дней, выступая на ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital.
 
Общий тренд перед выборами задан: Украина в очередной раз справилась с кознями России, пытавшейся разорить ее и подтолкнуть к «голодным бунтам», вышла на европейский рынок и теперь семимильными шагами идет к процветанию. 
Выступление Порошенко спровоцировало неожиданно острую реакцию как в Киеве, так и в Москве. Оппозиционный депутат Верховной Рады Вадим Рабинович тут же заявил, что на Украине почти 70% продуктов стоят дороже своих аналогов в Европе. С точки зрения Рабиновича, учитывая куда более низкие зарплаты на Украине, такое может происходить только в стране, «которую поставили под уничтожение». «Как такое может происходить, что мы зарабатываем копейки, а должны платить больше европейцев? На ваших глазах убивается великая и сильная страна», — возмущался Рабинович.  
 
В Москве попытка переложить ответственность за обнищание украинцев на Россию тоже вызвала непонимание. Комментируя выступление Порошенко, председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий написал в своем телеграм-канале: «Порошенко перед выборами снова решил списать на РФ катастрофическое падение экономики Украины, объявив Россию виновной в бедности украинцев. Говорит, мол, мы в одночасье закрыли свои рынки, которые давали в украинский бюджет каждую третью гривну. Опять очередная махровая ложь. Не Москва, а лично Порошенко под руководством своих западных кураторов приложил максимум усилий для разрыва российско-украинских хозяйственных связей и кооперации.  Ход со стороны действующего украинского президента не новый, но вряд ли ему поможет честно остаться у власти.  Есть такая русская пословица: "Что посеешь, то и пожнешь!". Получается, Петр Алексеевич, не такая плохая была Россия, если наши добрые связи приносили треть доходов казне Украины. Надеюсь, что сотрудничество двух братских народов рано или поздно будет восстановлено, а оголтелая русофобия, навязанная Киеву из-за океана, уйдет в прошлое».
 
Очевидно, что оптимизм Леонида Слуцкого кажется несколько избыточным – «оголтелая русофобия», о которой он пишет, является одной из опор «failed state Украина», а «братскими» народы России и Украины остаются лишь в нарративе отечественных политиков. Но дело тут не в том, возможна или нет смена антироссийской и антирусской парадигмы на Украине, а в том, что в действительности несмотря на разрыв экономических связей, спровоцированных Киевом, Россия по-прежнему продолжает заботливо опекать и подкармливать свою строптивую соседку. 
 
Слуцкий прав, говоря о том, что Порошенко под руководством своих западных кураторов приложил максимум усилий для разрыва экономических связей между Россией и Украиной, исправно функционировавших, несмотря на конфликт между Москвой и Киевом, вплоть до марта 2018 г. Так, по итогам 2017 г. именно Россия стала крупнейшим внешнеторговым партнером Украины (12% внешнеторгового оборота). Экспорт украинских товаров в Россию вырос в 2017 г. почти на 10% по сравнению с 2016 г. и составил $3,9 млрд., а российский импорт на Украину вырос вообще на 40% и достиг $7,2 млрд.
 
Только 21 марта правительство Украины официально проголосовало за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией, рассчитанного до 2020 г – с целью переориентации на рынки Евросоюза и «наказания» Москвы за присоединение Крыма. В реальности failed state наказало само себя, и то не в том объеме, в котором, возможно, было запланировано.
 
В силу крайне избирательного, точечного характера российских санкций в отношении украинских предприятий, Россия по-прежнему остается ключевым рынком сбыта для многих украинских производителей. Более того: именно катастрофическое состояние целого ряда отраслей экономики failed state позволяет российским компаниям поставлять на Украину продукцию на миллиарды долларов – в том числе, и через независимые республики Донбасса. Это «серая экономика», существующая вне рамок межправительственных соглашений и успешно адаптировавшаяся к ситуации перманентного конфликта между Москвой и Киевом. 
 
И, разумеется, по-прежнему главным фактором экономической поддержки Украины Россией остается транзит газа. В настоящее время через территорию failed state прокачивается 38,2 млрд. кубов газа. Кроме того, с 2014 г. немалые деньги приносит в бюджет Украины так называемый «виртуальный реверс», который является, по сути, ничем иным, как одобренным странами ЕС мошенничеством в отношении России.
 
Именно судьба газового транзита является козырной картой, которую в Москве могут использовать для влияния на политику failed state. На Украине, кстати, это хорошо понимают – например, известный журналист Дмитрий Гордон, которого сложно упрекнуть в симпатиях к России, считает, что «если Петр Порошенко останется на второй президентский срок… Владимир Путин перестанет церемониться и больше не будет жалеть Украину экономически».
 
По мнению Гордона, все газовые, товарные и экономические соглашения с Россией, имевшие какие-то шансы на жизнь ранее, в случае переизбрания Порошенко просто сойдут на нет, и Украина «сразу потеряет свои позиции».
 
Действительно, если нынешние планы «Газпрома» по реализации «Северного потока-2» и «Турецкого потока» не подвергнутся существенной корректировке, транзит газа через Украину уже в ближайшие два-три года снизится в 2,5-3,5 раза — с нынешних 38,2 млрд кубов до 15 и даже 10 млрд кубов. Киев лишится не только доходов от транзита российского газа, но и от виртуального реверса. Учитывая общую коррумпированность экономики failed state, можно предположить, что ввод в строй новых газопроводов, идущих в обход Украины, если и не нанесет ей смертельный удар, то отправит ее в нокаут.

Специфика ситуации заключается в том, что, имея возможность отключить Украину от транзита, Кремль, скорее всего, не станет это делать – либо в силу идеалистических представлений о том, что народы России и Украины являются «братскими», либо, что скорее всего, стремясь сохранить в своих руках рычаг давления на политическую элиту failed state. Угроза лишения Украины транзита российского газа является эффективным инструментом влияния до тех пор, пока ее не приведут в действие. Другое дело, что в Киеве это понимают ничуть не хуже, чем в Москве. 
Суммируя, можно сказать, что превращение Украины из развитой промышленно-аграрной страны с мощным научным потенциалом в failed state, находящееся под внешним управлением и зависящее от доброй или злой воли партнеров, соседей и врагов, в той или иной степени выгодно всем, кроме, пожалуй, ее собственного народа. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Инновационный способ пополнения бюджета разработали власти Украины
» Общее собрание Российской академии наук выберет нового президента
» Эстония приравнивает советскую символику к "разжиганию розни"
» Блистательный саммит увековечат в музее.
» Праздник потери суверенитета
Материал недели
Израиль как историческое европейское государство

Израиль как историческое европейское государство

Публикации
Как сделать failed state (пошаговая инструкция для сборки)

Как сделать failed state (пошаговая инструкция для сборки)

Греция и Болгария схлестнулись за «Турецкий поток»

Греция и Болгария схлестнулись за «Турецкий поток»

Коммунизм – азиат в европейском наряде

Коммунизм – азиат в европейском наряде

Кыргызстан хочет продавать грязную воду

Кыргызстан хочет продавать грязную воду

Розанов

Розанов

Русские северного Дагестана. Осмотр на месте

Русские северного Дагестана. Осмотр на месте

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Как сделать failed state (пошаговая инструкция для сборки)

Как сделать failed state (пошаговая инструкция для сборки)

Греция и Болгария схлестнулись за «Турецкий поток»

Греция и Болгария схлестнулись за «Турецкий поток»

Штраф за оскорбление органов власти увеличат до 100 тысяч рублей

  • 17:23
  • 521
Коммунизм – азиат в европейском наряде

Коммунизм – азиат в европейском наряде

Доверие к российским властям стремительно падает

  • 11:54
  • 946
Кыргызстан хочет продавать грязную воду

Кыргызстан хочет продавать грязную воду

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru