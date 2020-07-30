 

Банда композиторов

«Группа не только отличалась строгой иерархией и четким распределением ролей, но и соблюдала конспирацию. Злоумышленники подыскивали авторов музыкальных произведений, не пользовавшихся популярностью и нигде не записанных, а также индивидуальных предпринимателей. С последними заключались договоры о якобы использовании никому не нужных произведений, с соответствующим оформлением гонораров. Затем деньги обналичивались и присваивались членами преступной группы. Таким образом из средств РАО было похищено 762 млн руб».

Пять лет общего режима - и за что? Что значит «не пользовались популярностью»?

«Страсти по Иоанну» вообще не были никем исполнены! За пределами Лейпцига (самим Бахом). Впрочем, все произведения Баха при его жизни исполнял только сам г-н сочинитель.

Нулевая популярность. А потом ого-го. Может, так и с членами преступной группы будет.


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