Банда композиторов

«Группа не только отличалась строгой иерархией и четким распределением ролей, но и соблюдала конспирацию. Злоумышленники подыскивали авторов музыкальных произведений, не пользовавшихся популярностью и нигде не записанных, а также индивидуальных предпринимателей. С последними заключались договоры о якобы использовании никому не нужных произведений, с соответствующим оформлением гонораров. Затем деньги обналичивались и присваивались членами преступной группы. Таким образом из средств РАО было похищено 762 млн руб».
Пять лет общего режима - и за что? Что значит «не пользовались популярностью»?
«Страсти по Иоанну
» вообще не были никем исполнены! За пределами Лейпцига (самим Бахом). Впрочем, все произведения Баха при его жизни исполнял только сам г-н сочинитель.
Нулевая популярность. А потом ого-го. Может, так и с членами преступной группы будет.