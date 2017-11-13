Русские в Дагестане. Состояние критическое

В современной России проблема положения русских на Северном Кавказе продолжает быть весьма и весьма актуальной. Надо признать, в последнее время в отношении славянского населения почти исчезли акты прямого террора и насилия. В национальных республиках теперь признают наличие «проблемы сохранения и возвращения русскоязычного населения». С помпой открывают «казачьи культурные центры» и «казачьи классы» в школах, проводятся «фестивали культуры». Региональные СМИ бравурно заявляют, что в плане положения славян негатив остался в прошлом, а теперь все просто замечательно. Но за лакированным фасадом информационного официоза проглядывает иная, далеко не веселая картина. Да, русских теперь, в отличие от недавних времен, не режут, из домов не выгоняют. Но уехавшие из региона домой не возвращаются, а для оставшихся жизнь на родной земле далеко не радостна.

Есть на Северном Кавказе такой российский субъект «Республика Дагестан». Лидер по получению дотаций из российского бюджета, обогнавший в этом благородном деле даже Чечню. На севере Дагестана, в Кизлярском и Тарумовском районе, компактно проживают русские, в основном терские казаки. Пришли на эти земли, в низовья Терека более трехсот лет назад.

В других районах Дагестана так же были крупные русские общины. Но теперь их нет. Хасавътовский район еще в начале восьмидесятых годов был на три четверти русским, сейчас там живут около 800 славян, в основном стариков. Последним эксклавом «Русского мира» в Дагестане остались Кизляр и Тарумовка. Но и оттуда русские стремительно уходят. В начале 1990-х в городе Кизляре проживало около 80% русских, сейчас около 40%. О жизни и проблемах русского населения Дагестана в собственно России никому дела нет. Они не интересны ни федеральным властям, ни центральным СМИ. Очень и очень редко русским жителям горной республики удается докричаться Центра и привлечь внимание к своим проблемам.

Доведенное до отчаяния казаки северного Дагестана русские в последние годы неоднократно устраивали акции протеста. 29 июня 2010 года был организован митинг в центре Махачкалы. Впоследствии в 2012-2013 года проводились митинги против попыток приватизировать Кизлярский коньячный завод.

Во много благодаря протестной активности русских и казаков власти Дагестана приняли ряд пышнозвучащих законодательных актов в поддержку русского и казачьего населения республики, таких как «Подпрограмма «Государственная поддержка казачьих обществ в Республике Дагестан на 2015-2017 годы», «Поддержка проживающего и возвращающегося в республику Дагестан русского населения на 2014-2017 годы», «План мероприятий по реализации в Республике Дагестан в 2017-2020 гг. Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 г». Но никаких реальных результатов законотворчество не принесло.

В августе 2017 года руководство общественной казачьей организации «Нижне-терская казачья община» подготовило и разослало, в том числе и автору статьи «Аналитическую справку об эффективности мероприятий по сокращению оттока русского, казачьего населения из республики Дагестан, проводимых республиканскими и муниципальными органами власти».

Данный документ, - своеобразный «вопль отчаяния» или «крик о помощи», - крайне ценный для кавказоведов информационный материал, поскольку отражает ситуацию именно последнего времени и составлен людьми, непосредственно живущими на проблемной территории. Ввиду обширности пятнадцатистраничной «справки» нет возможности привести ее полностью.

Авторы документа, - руководитель Дагестанского регионального отделения Казачьей партии РФ В.А Старчак и Председатель Совета стариков Нижне-Терской казачьей общины М.П Горбунов начинают «аналитическую справку» следящими словами:

«В республике для решения оттока русскоязычного населения принимаются нормативно-правовые акты, созданы Координационный совет по Северному региону РД и Правительственная комиссия по предупреждению оттока русскоязычного населения за пределы Дагестана. Однако работа данных органов положительных результатов не даёт.

Все принимаемые нормативно-правовые акты, проводимые мероприятия и конференции носят формальный характер, практических результатов не дают, а принимать конкретные меры по поддержке русского, казачьего населения и сокращению его оттока местные власти не хотят или не могут.

Но перехода к практическим делам по сокращению оттока русского населения до сих пор нет».

В «справке» по проблеме оттока русского населения и отношения к данной проблеме властей Дагестана приводится следующая информация: «В ноябре 2012 года Артюхов О.В., ныне руководитель территориального отдела Министерства по национальной политике РД, выступая на совместном заседании правительственной комиссии республики Дагестан по проблемам русскоязычного населения и Координационного совета по Северному региону республики при правительстве РД подчеркнул, что с 1970 года численность русского населения на севере Дагестана, который исстари считается исконно русским регионом, к 2010 году уменьшилась с 74% до 19,7% от общего числа населения. То есть идёт настоящее импортзамещение коренного русского, казачьего населения.

Отношение к коренному казачьему, русскому населению хорошо проглядывается в учебнике для 9 класса «Культура и традиции народов Дагестана», автор Магомедсалихов Х.Г., учебник утверждён Министерством образования и науки Республики Дагестан. В данном учебнике таты и горские евреи относятся к числу коренных народностей Дагестана. Русские, в том числе и в Кизлярском регионе относятся к переселенцам. О том, что казаки являются исторически коренным населением Кизлярского региона, об этом в данном учебнике нет ни слова, вообще упоминания в данном учебнике слова «казаки » нет. […]

Следует отметить, что в республике принята государственная программа «Поддержка проживающего и возвращающегося в республику Дагестан русского населения на 2014-2017 годы». В соответствии с данной программой должно было быть предоставлено русским семьям 1066 квартир в городе Кизляр, 147 квартир в Кизлярском районе и 90 квартир в Тарумовском районе.

На официальный запрос Нижне-Терской казачьей общины администрация муниципального района «Кизлярский район» проинформировала письмом за №01-74/297 от 15.02.2017 г., что изъявивших желание участвовать в государственной программе Республики Дагестан «Возвращение и обустройство русского населения в Республике Дагестан на 2014-2017 годы» зарегистрировано 26 семей. Данная программа 2014-2016 годы не финансировалась и соответственно жильё не выделялось.

На письмо Нижне-Терской казачьей общины в адрес администрации города Кизляра от 6 февраля 2017 года за №06-17 с просьбой выделить по данной программе квартиры 12 казачьим, русским семьям, пожелавших остаться постоянно жить в нашем регионе или вернуться на свою родину на постоянное жительство получен ответ начальника Управления по правовой, кадровой и общественно-политической работе городской администрации Тюрина С.И. за №446 от 21 марта 2017 года на имя атамана Нижне-Терской казачьей общины Старчака А.В.:

Получается, данная программа никакого практического результата не имела, а просто использовалась в пропагандистских, камуфляжных целях, чтобы ввести в заблуждение общественность России и федеральные власти о том, что в республике уделяется серьёзное внимание проблеме оттока русского населения из республики. Именно федеральные власти, так как в республике и муниципальные власти, и местное коренное русское, казачье населения прекрасно знают, что данная программа в республике не действует, и понимают, для чего она была принята. Ситуация с выполнением данной программы лишний раз убеждает русское, казачье население, что будущего у них в республике нет.

Предложение начальника Управления по правовой, кадровой и общественно-политической работе городской администрации Тюрина С.И., высказанное в вышеизложенном ответе, что необходимо представить заявление на имя председателя Комиссии по проблемам русскоязычного населения А.И. Шувалова и заполненную анкету для включения в данную программу, правление и Совет стариков Нижне-Терской казачьей общины расценили как издевательство над людьми и замаскированный отказ.

Признавая в своём ответе, что данная программа не действует, не финансируется, что её срок действия, утверждённый правительством республики заканчивается в этом году, и требовать от людей заполнить и представить в администрацию анкету на 4 листах с указанием кто из близких родственников менял свои фамилии, кто из них проживал или собирается переехать за границу на постоянное место жительства, для того чтобы включить человека в данную программу, по - другому назвать нельзя.

На второе предложение Нижне-Терской казачьей общины, если нет возможности выделить квартиры, выделить данным семьям земельные участки для строительства собственного жилья, администрация города не ответила.

Из известных нам 25 случаев выделения земельных участков под строительство жилья в Кизлярском районе за 2013 год только три участка было выделено русским семьям. Данным русским семьям земельные участки выделены за плату, всем дагестанским семьям земельные участки предоставлены бесплатно».

Не оставляют авторы аналитической справки и земельный вопрос, а так же проблемы экологии: « … ни одного земельного участка для создания фермерских хозяйств по данной республиканской программе русским семьям ни в Тарумовском, ни в Кизлярском районах выделено не было».

Авторы «аналитической справки» отмечают что несмотря на заявленное в республике планы поддержки русских фермеров, никаких практических мер не предпринималось. Русским и казачьим фермерам чинятся всевозможные препятствия в юридическом оформлении прав аренды, сельхозпроизводители не защищены от криминального произвола. Вот цитата из текста «В заявлении Дмитрян С.Т. адресованном главе Тарумовского района от 2 августа 2017 года пишет, что Абдулаев Г.И. постоянно твердит, что выгонит меня с участка и подтверждает это действиями: сломал водовыпуски, снял с них шандоры и винты. В своём письме Дмитрян С.Т. задаёт вопрос «Почему такое происходит? Почему я, коренной житель Тарумовского района, где жили и работали мои прадеды, деды и родители, где тружусь я и мои сыновья, вынужден защищать свой кусок земли от наглого Абдулаева, не признающего никаких законов? Почему я должен постоянно отстаивать свои законные права в судах?».



Примерно такая же ситуация в Кизлярском районе. Казаки фермеры Золотухин А.К., Шкаровская Н.Г. и другие жалуются, что местные жители на их поля постоянно выгоняют скот, уничтожая их труд.

Поощряемая миграция горцев на равнину, первоочерёдное выделение им земельных участков для строительства жилья, создания фермерских хозяйств, проводимая в республике земельная реформа по закрепление земель отгонного животноводства приобретают политический характер и вызывают отторжение и резкие протесты не только русского, казачьего населения, но и ногайского и кумыкского народов.

Поля ранее занятые посевами пшеницы, риса, виноградниками всё больше используются как пастбища.

В регионе создана экологическая проблема, которая имеет по своей сути национальную окраску. Опустынивание и деградация почв вызвана неограниченным выпасом частного скота жителей прикутанных хозяйств (овцеводческих полевых станов, сохранившихся с колхозно-советских времен, вокруг которых выросли нелегальные населенные пункты-аулы С.Ю.) горных районов республики Дагестан не только в период зимовки, но и круглый год, что привело истощению пастбищ и опустыниванию земель.

В регионе продолжается кадровая политика по замене русских руководителей. После смены руководителя начинает меняться и национальный состав коллектива предприятия, организации не в пользу русских. В силовых структурах, расположенных в Кизлярском регионе также уменьшается количество служащих и контрактников из коренного русского, казачьего населения. Русская молодёжь вынуждено покидает родные края, не имея возможности трудоустроиться, продвинуться».

Жесткий, предельно правдивый анализ ситуации, данный живущими непосредственно в проблемной зоне активистами русского движения, особенно ярко выражен в заключительной части «аналитической справки». Это именно «крик отчаяния», яркий, незамутненно чистый образец настоящей гражданской публицистики, которая, возможно, только и сохранилась на окраинах «Русского мира»:

«Превращение Дагестана в этнократическое, мусульманское государство несёт большие опасности в целом не только для России, но и для местного мусульманского населения, противоречия среди которого нарастают, в том числе религиозного, межрелигиозного, межэтнического и социального характера.

Нормативно-правовых акты, принятые по проблемам русского населения направлены на снятие всплесков недовольства русского населения, ввод в заблуждение федеральных властей и под прикрытием этого, продолжать политику выдавливания из республики коренного русского, казачьего населения.

Среди русского, казачьего населения вновь усиливается убеждённость, что без возврата Кизлярского региона Ставропольскому краю будущего у них и их детей в республике нет.

Без действенной федеральной поддержки исход русского населения из Дагестана и других республик Северного Кавказа неизбежен. Это вызовет совсем другие политические и геополитические реалии не только на Северном Кавказе, но и в России».