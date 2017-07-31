«Судья Хахалева» на фото с авторитетами умерла в 90-е





Журналист-расследователь Олег Лурье, одним из первых осветивший историю со свадьбой дочери «золотой судьи» из Краснодара, выявил шокирующий спрут Фемиды и бизнеса в соседней Ростовской области.

В новом расследовании Лурье рассказывает о концерне «Покровский», учредителем которого является Аркадий Чебанов и Андрей Коровайко, недавно прославившийся гей-свадьбой в Барселоне . Так вот, если супругой Коровайко СМИ называли вице-спикера областной думы от «Единой России» Ирину Рукавишникову, то супругой Аркадия Чебанова, по данным ростовских изданий, является никто иная как председатель 3 судебного состава Арбитражного суда Ростовской области.

- Удивительный момент из судебных историй Чебановых. Возможно, он и не один, но, дабы не занимать внимание читателей, приведем именно этот пример вероятного содружества судебной власти и бизнеса. Так в июле 2011 года судья Арбитражного суда Ростовской Области Л.Чебанова вела дело по иску ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» к (внимание!!!) Управляющей компании «Покровский».

Суд закончился в пользу УК «Покровский», - выяснил Олег Лурье. - Но дело даже не в этом, а в том, что ответчик в суде (где судьей была Лариса Чебанова) УК «Покровский», входит в тот самый концерн «Покровский», совладельцем которого является Аркадий Чебанов. В 2012 году Аркадий Чебанов даже являлся прямым учредителем ООО «УК «Покровский», материалы по которому рассматривала судья Лариса Чебанова.

Вот такой семейный бизнес-подряд, хотя законодательство напрямую запрещает судьям рассматривать дела, если они имеют прямую заинтересованность и возникает конфликт интересов. Но Арбитражного суда Ростовской области это, видимо, не касается. Это только один пример связи супругов Чебановых.

В Арбитражном суде Ростовской области концерн «Покровский» судился, по официальным данным, 74 (семьдесят четыре!!!) раза. Не трудно догадаться, что имея такую родственницу, концерн выигрывал дела. Ранее СМИ писали, что учредители концерна «Покровский» активно выводят десятки миллионов рублей зарубеж. Аркадий Чебанов является владельцем испанской компании «Nebug 2 SL», а, согласно семейному кодексу РФ, «Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью…

Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности». - То есть, если факт супружества Чебановых подтверждается, то владение испанской фирмой распространяется на обоих супругов. Однако, в декларации судьи Арбитражного суда Ростовской области Чебановой я не нашел никакой информации о совладении испанской компанией «Nebug 2 SL», - пишет журналист Лурье. Вот на такой новый семейно-судебный спрут вывела расследователя история про краснодарскую судью.

К слову, концерн «Покровский» не скрываясь стоит за 86-летней бабушкой Анной Данько, на которую в 2011 году переоформили тысячи гектаров компании «Артекс-Агро», принадлежавшей кущевским Цапкам. Интересы ее правопреемника в Краснодарском краевом суде сегодня представляет адвокат Сергей Жорин, раздувший скандал с «золотой свадьбой». Видимо, «Покровские» поступили опрометчиво – у самих-то рыльце еще в каком пушку, так что проверять нужно не только Елену Хахалеву, но и выносившую решения в пользу компании своего мужа судью Ларису Чебанову.

Журналисту Олегу Лурье также удалось получить с помощью краснодарских коллег эксклюзивное интервью у бывшей жены криминального авторитета Резо Бухникашвили по прозвищу Пецо. Пару дней как по интернету гуляют фото середины 90-х, где, как заявляют авторы, в компании «воров в законе» изображена судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, прославившаяся после шикарной свадьбы дочери.

В отличие от Лурье, пользующегося только достоверными источниками информации, авторы этого вброса с фото просчитались – даже если сравнить фотографии с авторитетами с реальным снимком Елены Хахалевой 90-х годов очевидно, что это разные женщины. Невооруженным глазом видны отличия в форме носа и скул, разрезе глаз.









То, что в окружении Пецо никогда не было Елены Хахалевой на камеру подтверждает и бывшая в 90-е годы его женой Наталия Дышкант: - Как вы считаете, говорят, что Елена Владимировна Хахалева, якобы, с ним дружила, какие-то отношения поддерживала. Может быть это? - Я знала всех его знакомых, и мы всегда со всеми встречались. Я не знала ее не знала и не слышала, в первый раз увидела по телевизору, в интернете, когда шумиха эта началась, а так даже не знаю, не слышала.

- Как вы считаете, на этой фотографии, которую мы вам показывали, может быть Елена Владимировна? - Да там же видно, что разные люди. Судя, что показывали по телевизору Елену и вот эта женщина — это совершенно разные люди, дам же разрез глаз разный, неужели не видно, что это разные люди? Это просто жена какого-то авторитета. Журналист Олег Лурье выяснил, что женщина, которую в заказных публикациях выдают за будущую «судью Хахалеву», на самом деле умершая в конце 90-х подруга криминального авторитета Синего (Николая Сенякина) Татьяна Якубова.

Для сравнения он приводит реальные фото той поры Елены Хахалевой, чтобы убедиться – разрез глаз, форма носа и лица, у женщин на двух фотографиях абсолютно разные. Не соответствует действительности и информация о том, что авторитет Пецо, якобы останавливался у Ланы или Лены Хахалевой в доме по улице Ставропольской в Краснодаре – по указанному адресу расположены промышленные объекты, а Наталия Дышкант рассказала, что никогда не жили там.

Скорее всего, криминальный авторитет специально путает оперативников. Кто запустил фейк – догадаться несложно. Учитывая, что адвокат Сергей Жорин представляет в Краснодарском краевом суде интересы правоприемника бабушки Данько, на которую переоформили тысячи гектаров Цапков и за которой открыто стоит концерн «Покровский», очевидно, что с помощью подобных вбросов пытаются оказать давление на краснодарский суд. В ростовских-то судах у «Покровских» все схвачено, а вот на Кубани могут вынести справедливое решение явно не в пользу рейдеров.