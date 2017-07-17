Гей-аграрий Андрей Коровайко: концерн «Покровский» и фермеры Кубани проспонсировали ЛГБТ-торжество в Испании?

Семиминутный ролик ««Покровский» грабит фермеров, спонсируя гей-парады» вызвал у пользователей социальных сетей нездоровое оживление. Особенно возбудил он воображение у своих зрителей с Кубани. За несколько дней выложенный на Youtube хит набрал более 100 тысяч просмотров сотни комментариев.

Многие были удивлены тем, как председатель совета директоров концерна «Покровский» Андрей Коровайко, которого кубанские фермеры обвиняют в захвате земель и урожая, исполнил роль Михалыча из сериала Наша Russia. И даже пошёл дальше — не просто стоял в красных труселях и манил, но устроил роскошную гей-свадьбу в Барселоне, связав свою жизнь и сердце с испанцем Джорджи Хименесом.

Но как же при живой жене - Ирине Рукавишниковой – (кстати, вице-спикере Ростовской областной думы от «Единой России») Коровайко сам решил выйти замуж? Оформлялся ли перед этим развод, и если нет, то как потом будут делить совместно нажитые активы? Уверены, что даже если в Испании был подписан брачный контракт, то это было сделано без участия уважаемого политика и, даже, можно сказать, члена правящей партии.

Более 200 тысяч гектаров земли на казачьей Кубани – а это почти семь территорий Мальдив или больше двух Сингапуров – принадлежит концерну из Ростовской области «Покровский», владелец которого Андрей Коровайко недавно с размахом отметил гей-свадьбу в Барселоне, - заявляют журналисты - авторы расследования.

Новость о гей-свадьбе председателя совета директоров концерна «Покровский» разошлась по интернет-СМИ. После того как с 2005 года в Испании разрешена регистрация однополых браков, сюда приезжают многие иностранцы, рассчитывающие на то, что браки, заключаевые в одних странах, обычно признаются в других.

Нетрадиционное празднество прошло с недюжиным размахом.

Только банкет на крыше Axel hotel обошелся молодоженам в 100 тысяч евро, размах свадьбы удивил даже обеспеченных европейский геев.

Жителей Кубани он, скорее, привёл в состояние бешенства.

Им-то известно, за чей счёт прошёл этот банкет.

Напомним, что представителей концерна неоднократно обвиняли в рейдерских захватах чужой земли и урожая. Об этом неоднократно публично заявляли фермеры из Каневского, Кущевского, Лабинского, Курганинского и других районов Кубаниа, об этих заявлениях писала и центральная пресса.

https://rg.ru/2017/06/29/rostovskij-koncern-sdelal-bankrotami-krasnodarskih-fermerov.html

https://rg.ru/2017/06/08/chto-stoit-za-agressivnoj-politikoj-koncerna-pokrovskij-na-kubani.html

https://rg.ru/2017/05/15/fermery-pozhalovalis-na-pritesneniia-so-storony-agroholdingov.html

Совсем недавно «покровские» собрали урожай, выращенный фермером Ниной Карпенко из казачьей станицы Привольной Ниной Карпенко. С уголовной точки зрения их действия — то ли разбой, то ли грабёж. Но волнует ли это молодожёнов?

Участница недавнего «тракторного марша», Нина Владимировна по образованию школьный учитель. После смерти мужа она возглавила КФХ и стала обрабатывать поля своих же соседей – станичниов, взятые у них в аренду свои. Последние пять лет эту землю пытаются забрать структуры концерна «Покровский» и каждую жатву здесь разворачиваются настоящие бои за урожай. И вот очередной бой проигран, урожай вывезен сотрудниками концерна, прикрывшимися от женщины десятками профессиональных охранников.

Как будет поделен этот урожай? Кто из троих супругов какую долю получит?

Подозреваем, что такого сорта подробности всё же мало интересуют аграриев, которые раз за разом остаются без плодов труда, заработанных немалыми усилиями.

Тем более, что ситуация — отнюдь не единична. Недавняя история в Кущевском районе Краснодарского края, где конкурсный управляющий банкротного АО «Маяк» подал иск в Арбитражный суд на арест урожая, высаженного местным хозяйством Агрокомплекс «Кущевский» - ещё один печальный пример. Кущевцы уверены, что за «Маяком» стоят структуры концерна «Покровский», а из-за ареста урожая натуроплату по договорам аренды могут не получить порядка полутора тысяч собственников земельных паев.

А куда уходят деньги?

Приверженность владельца концерна «Покровский» к инвестициям в Испанию доказывают выведенные им в солнечную страну активы. По официальной информации портала государственных ведомостей Испании, Андрей Коровайко аффилирован с зарегистрированной в курортной Малаге компании NEBUG-2 SL, капитализация которой превышает 2 млн евро. Менеджером компании указан партнер по концерну «Покровский» Аркадий Чебанов.

- Насколько мне известно Коровайко любит Испанию, часто ее посещает, имеет в этой стране подконтрольные ему значительные фонды, недвижимость. Вот ответ на вопрос где же средства, которые зарабатываются потом и кровью кубанских тружеников. Я далек от мысли, что эти средства инвестируются на благо России, - говорит депутат Госдумы VI созыва Александр Четвериков («Справедливая Россия»), самостоятельно расследовавший деятельности концерна «Покровский».

Сильный против слабого - концерн «Покровский» способен затягивать судебные разбирательства, обливать суды грязью путём заказа волн платных публикаций в СМИ... Известные московские адвокаты Шота Горгадзе, Сергей Жорин, Виолетта Волкова - так же в рядах нанятых «Покровским» профессионалов.

А что остаётся ограбленым кубанцам? Принудительно сделав их «спонсорами» этого смонительного торжества, их даже на гей-свадьбу не пригласили.

Впрочем, даже если бы пригласили — то они бы и не поехали.