Госдума приняла в первом чтении законопроекты о новых правилах выдворения мигрантов-нарушителей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому полиция получит полномочия принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства. Предполагается
, что это "обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно удалять с территории РФ иностранных граждан, нарушивших российское законодательство".
Также в первом чтении принят законопроект
о введении режима высылки для иностранных граждан, у которых нет оснований находиться в России. Для этого иностранных граждан, не имеющих права находиться в РФ, сперва нужно будет внести в реестр контролируемых лиц. Если его внесут в такой реестр, нелегальный мигрант не сможет приобретать недвижимость в РФ, открывать банковские счета и заключать браки. Предлагается запретить им покупать и регистрировать транспортные средства (сейчас нелегальные мигранты имеют все эти возможности, находясь в РФ). Предполагается также, что полицейские получат право осуществлять усиленный контроль над мигрантами, находящимися в режиме высылки.
В Подмосковье за одну только июньскую неделю судами принято более полутора тысяч решений
о выдворении мигрантов-нарушителей; по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 228 УК РФ), возбуждено 23 уголовных дела, по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами, - 19.
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заметила
, что не существует даже понимания, сколько в РФ находится детей мигрантов: "Мы их не наблюдаем ни в школах, ни в детских садах. Нам сложно сказать, какое количество детей из других стран находятся в РФ".