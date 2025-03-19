В Москве впервые стали лишать новых россиян гражданства за отказ вставать на воинский учёт

За минувший год 71 новый россиянин лишён приобретённого гражданства в Москве за преступления и отказ становиться на воинский учёт, такие решения были приняты впервые, сообщил
начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов. В столице выявлено "225 тыс. 623 административных правонарушения в области миграционного законодательства, установлено почти 7,5 тыс. фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и свыше 9 тыс. фактов порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в РФ". Судебными органами вынесено в общей сложности 46 тыс. 53 решения о выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
При этом Баранов считает
, что негативное отношение к мигрантам раздувают украинцы.
По данным
телеграм-канала "Многонационал", в Ростове-на-Дону во дворе ЖК "Центральный-2" Беренджи Алмасхан Амеранович
Сарецян Рудольф Ашотович, Цатурян Рафаэль Эдуардович "в упоротом состоянии, ходили по двору, докапывались до прохожих, громили чужие машины и самокаты. В отношении них не возбуждено никаких уголовных дел, у закона к ним нет никаких претензий".
В окно это увидел 19-летний Влад и вышел вместе с отцом на улицу. "Абу-бандитов просто попросили прекратить погром, на что они начали сыпать угрозами, говорить, что будут резать русских, угрожать, что могут подбросить наркотики, хвастаться родственниками, которые решат за них все вопросы. Всё это зафиксировано и есть в материалах дела". В развязанной армянами драке Владу удалось одержать верх. Теперь его хотят закрыть на реальный срок.
В Челябинске с цыгана, который угрожал отрезать учительнице язык и довёл её до инсульта
, взыскали в пользу потерпевшей 800 тыс. рублей.