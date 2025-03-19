В Москве впервые стали лишать новых россиян гражданства за отказ вставать на воинский учёт

В столице в

ыявлено "225 тыс. 623 административных правонарушения в области миграционного законодательства, установлено почти 7,5 тыс. фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и свыше 9 тыс. фактов порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в РФ". С

удебными органами вынесено в общей сложности 46 тыс. 53 решения о выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.